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Новый глава Конфедерации предпринимательства: Продолжим начатые Карягиным проекты, поддержку бизнеса

10.12.2020 14:37 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

«Невзирая на политические события необходимо продолжать активно развивать экономический потенциал страны, стимулировать деловую активность, расширить сферу географии сотрудничества со странами Средней Азии, Африки, Америки. Экономика не должна остановиться, отношения и с Западом, и с Востоком должны сохраняться и развиваться», — говорит председатель Высшего координационного совета Республиканской конфедерации промышленников и предпринимателей Андрей Копыток.


Много лет бессменным главой Конфедерации был Владимир Карягин. После его смерти 2 ноября возглавить Республиканскую конфедерацию предпринимательства, включающую в себя свыше 50 республиканских отраслевых и региональных общественных объединений, некоммерческих организаций (союзов, ассоциаций), имеющих своих членов, а также банки, биржи, фонды, центры поддержки предпринимательства, инкубаторы малого бизнеса, технопарки, учебные заведения, доверили первому заместителю Карягина Андрею Копытку.

— Главным приоритетом Конфедерации был и остается изданный в июне 2020 года Манифест 2020−2030 о развитии предпринимательства и экономического потенциала страны. Это программный документ, содержащий выводы и предложения концептуального характера, намечающего стратегические приоритеты и действия по улучшению делового климата, оптимизации взаимодействия власти и общества и наше непростое время. Конфедерация однозначно будет продолжать начатое Владимиром Николаевичем дело и сохранит все флагманские проекты, — подчеркивает новый глава.

Это и разработка Национальной платформы бизнеса Беларуси, и конкурс «Лучший город, район, область для бизнеса в Беларуси», премия «Лидер года» — в нынешнем году она пройдет в пятый раз. Безусловно останется неделя белорусского предпринимательства, в рамках которой проходит Генеральная ассамблея деловых кругов, а также ежегодное исследование «Индекс делового оптимизма».

— Безусловно, Конфедерация будет работать и ежедневно участвовать в диалоге бизнеса, власти и гражданского общества, содействовать деловым инициативам граждан, — заверяет Андрей Копыток.

Еще один вопрос, который решали на декабрьском заседании ВКС — увековечивание памяти Владимира Карягина. Ему установят памятник на Московском кладбище, рассмотрят вопрос о присвоении Конфедерации его имени. Кроме того, решено создать фонд памяти Владимира Карягина, разместить мемориальные доски на доме, где он жил, на улице Авакяна, и там, где расположен офис Конфедерации, на проспекте Жукова. А ко дню 30-летия белорусского бизнеса (а срок этот отсчитывают со дня принятия Декларации о государственном суверенитете Республики Беларусь 27 июля 1990 года), летом 2021 года, в Национальном историческом музее будет открыта выставка экспонатов, собранных Владимиром Карягиным за всю жизнь.


— Помните, в 90-ые годы многое появилось впервые, к примеру, от Микки Маусов до киосков с шоколадными батончиками. Собираем и такие артефакты, и те экспонаты, которые Владимир Николаевич собирал, привозил из разных стран — а он посетил 103 страны. Коллекцию книг Владимира Карягина передадут в Национальную библиотеку Беларуси, — рассказал Андрей Копыток.

Он заверил, что Конфедерация будет и дальше активно участвовать в трансформации бизнес-процессов в новых условиях, вносить свой вклад в развитие предпринимательского потенциала страны, регионов, поддержку экспортеров и инвестиционного сотрудничества, стимулирование занятости и самозанятости, цифровизации бизнеса.

— Нынешнее время, время пандемии, очень сложное. Бизнес через ведущие бизнес-ассоциации пытается донести на всех возможных площадках до власти просьбы делового сообщества. Пандемия продолжается, и в следующем квартале нам важно не допустить продолжения снижения ВВП в стране. Думаю, в 2021 году уже будет рост, — отметил новый глава Конфедерации.

От пандемии больше всего пострадал туризм, гостиничный бизнес, бытовые услуги и розничная торговля.

— Мы общаемся с нашими субъектами малого, среднего и крупного бизнеса, индивидуальными предпринимателями, работающими и в Минске, на Комаровском рынке и в отдельных палатках и лотках, и в регионах: судя по массовым обращениям в исполкомы с заявлениями о приостановлении осуществления бизнеса — все ждут прохождения этого сложного эпидемиологического периода, как и производители белорусских товаров, экспорт которых сократился в нынешнем году, — рассказал он.


Андрей Копыток отметил, что уже поднимался вопрос и Конфедерация будет готовить коллективное письмо о необходимости дополнительного пакета мер по поддержке бизнеса.

— Продвигать его будем на всех площадках в правительстве и госорганах. Кстати, понимание со стороны губернаторов, которым предоставлены значительные полномочия указом № 143 о поддержке экономики, есть.

 
Теги: Минск
 
 
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