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Стало известно, кто возглавит Белгазпромбанк

10.12.2020 16:01 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 10 дек - Sputnik. Исполняющей обязанности председателя правления Белгазпромбанка станет Ирина Потапова, сообщил Sputnik источник в банковских кругах.

В пятницу в Белгазпромбанке вступят в должность члены правления. Банк с российским капиталом останется без председателя, которого вероятнее всего акционеры утвердят весной будущего года на собрании.

Пока исполняющей обязанности председателя правления, по информации источника, знакомого с ходом событий, будет Ирина Потапова. Это опытный сотрудник банка, она работала в должности заместителя председателя правления, еще в бытность Виктора Бабарико.

Интрига, кто же возглавит Белгазпромбанк, пока остается нераскрытой, но решение в любом случае будет принимать ключевой акционер, а это Газпромбанк.

Последует

 
Теги: Минск
 
 
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Председатель правления без приставки исполняющий обязанности может появиться в банке с российским капиталом весной 2021 года, когда его утвердят на собрании...
 
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