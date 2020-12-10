Беларусь и Африка углубляют сотрудничество

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Страны Африки привлекательны для Беларуси - это перспективный и динамично развивающийся рынок. Правительства и деловые круги наших государств продолжают курс на сближение экономик. Новые ориентиры для совместных бизнес-проектов обсудили сегодня на онлайн-конференции. Среди участников - 200 отечественных предприятий, а также руководители и представители дипломатических миссий африканских государств. Акцент в партнерстве - традиционно на промышленную кооперацию. Подробнее о взаимовыгодном сотрудничестве - в сюжете Алины Лаппо.

История сотрудничества Беларуси и Африки началась уже давно и с каждым годом постепенно прирастает. 2020-й - год не показательный, но именно в этом году впервые белорусские продукты появились на новых рынках. В Африке знают и наше машиностроение, и сельскохозяйственную технику, и продовольственные продукты под брэндом "Сделано в Беларуси". И в будущем наша страна готова предложить африканским партнерам полный пакет услуг: будь то образование, медицина или подготовка высококвалифицированных специалистов.

Владимир Улахович, председатель Белорусской торгово-промышленной палаты: "Мы могли бы говорить о трех основных направлениях сотрудничества, трех кластерах - это машиностроение, развитие сборочных производств, инженерия, инфраструктура. Второе направление - все, что связано с сельским хозяйством. Это аграрные технологии, наша сельхозтехника, это совместная реализация совместно произведенной продукции. Третье направление - это сфера услуг. Здесь и IT находит свое место, и образовательные услуги, подготовка медиков и инженеров".

На сегодняшней конференции 200 отечественных предприятий, столько же вопросов, предложений и проектов, а также стратегии развития совместного бизнеса. И еще один важный вектор сотрудничества - полезные ископаемые, для добычи которых нужны партнеры. И Беларусь в этом направлении открыта. Такая важная конференция планировалась уже давно. Но пандемия внесла свои коррективы.

Владимир Улахович, председатель Белорусской торгово-промышленной палаты: "Это очень емкий рынок, с быстрорастущим молодым населением. Это кладовая уникальных природных ресурсов. Практически в каждой африканской стране есть уникальные металлы, нефть, газ, уран - вся таблица Менделеева. Кроме того, в Африке знают белорусскую продукцию, есть довольно много выпускников еще с советских времен, в том числе и белорусских вузов - это инженеры, предприниматели, это государственные служащие. И в этом смысле это те предпосылки, которые нас обязывают двигаться на африканский континент".

Расширение отношений с африканскими странами приобретает все большее значение для укрепления дальней дуги сбалансированной внешней политики нашей страны. А активность белорусских компаний и большое понимание перспектив африканского рынка говорит о том, что такое сотрудничество имеет большое будущее.