Беларусь за январь-октябрь наторговала почти на 58 миллиардов долларов

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 10 дек – Sputnik. Внешнеторговый оборот товаров и услуг в январе-октябре текущего года составил 57 928,6 миллиона долларов, сообщает пресс-служба Нацбанка.

Экспорт товаров и услуг за отчетный период достиг цифры в 29 854,3 миллиона долларов, а импорт товаров и услуг – всего 28 074,3 миллиона долларов.

Таким образом, Беларусь сумела получить положительное сальдо внешней торговли товарами и услугами в размере 1 780,0 миллиона долларов.

Интересно, что внешнеторговый оборот товаров за январь-октябрь 2020 года едва дотянул до цифры в 46 955,6 миллиона долларов, хотя годом ранее она составляла 56 406,8 миллиона долларов. Правда, если в прошлом году отрицательное сальдо было у отметки в 2 568,2 миллиона долларов, то сейчас – 1 383,0 миллиона долларов.

В то же время внешнеторговый оборот услуг оказался всего 10 973,0 миллиона долларов, а в 2019 году он был у отметки в 12 493,6. При этом положительное сальдо увеличилось с 3 022,2 миллиона долларов до 3 163,0 миллиона долларов.