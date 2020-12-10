Инфляция в октябре начала разгоняться

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 10 дек - Sputnik. Индекс потребительских цен на товары и услуги в ноябре по сравнению с октябрем составил 100,7%, сообщили в пресс-службе Белстата.

В сравнении с декабрем 2019 года цены выросли на 6,1%, а в годовом исчислении по отношению к ноябрю прошедшего года они увеличились на 6,6%.

Рост индекса потребительских цен за октябрь 2020 года на продовольственные товары составил 1%, на непродовольственные — 0,4%, а на услуги — 0,5%.

"Базовый индекс потребительских цен, исключающий изменение цен на отдельные товары и услуги, подверженные влиянию факторов административного и сезонного характера, в ноябре 2020 года по сравнению с октябрем 2020 года составил 100,4%, с декабрем 2019 года – 106,3%", - пояснили в Белстате.

Интересно, что индекс потребительских цен на продовольственные товары за год вырос на 104,5%, а на непродовольственные товары – 107,7%, а на услуги – 106,6%.

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