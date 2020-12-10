Экспорт туруслуг упал на 98%, поток туристов - почти до нуля. Бизнес просит государство о поддержке

Источник материала: Tut.by

Существование отечественной въездной туротрасли находится под угрозой, заявляют игроки рынка туристических услуг. Экспорт туруслуг в апреле-ноябре сократился на 98%, а поток туристов сократился до минимума. Ситуацию в туризме обсудили на круглом столе бизнес-союзы и крупные представители турбизнеса. Разговор получился жарким: бизнес убежден, что госорганы не слышат его запросы о помощи, а профильное министерство предлагает подождать, когда принятые меры поддержки начнут действовать.



Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Компании туротрасли просят о налоговых отсрочках или льготном кредитовании

Туризм — в числе наиболее пострадавших во время пандемии COVID-19 отраслей. По оценкам Всемирной туристической организации, пандемия отбросила развитие мирового туризма на 5−7 лет. Восстановление отрасли займет не один год. В Беларуси туротрасль находится в критическом состоянии. В связи с практически полной остановкой транспортного сообщения рынок туруслуг упал до минимума. Компании отрасли до шести месяцев не имеют выручки и вынуждены либо закрываться, либо выживать за счет средств основателей и урезания расходов на оплату труда. Туристы, которые так и не смогли попутешествовать по Беларуси, справедливо требуют вернуть деньги, уплаченные за несостоявшиеся туры, кредиторы настаивают на возврате долгов, а гостиницы и транспортные компании, тоже попавшие в непростую ситуацию, не могут вернуть туроператорам внесенные авансы. В это же время на бизнесе в прежних объемах лежат налоговые обязательства, а мер поддержки отрасли со стороны государства так и не было принято.

Если компании туротрасли, специализирующиеся на въездном туризме, начнут закрываться, восстановить сферу будет сложно, считает директор туристической компании «Виаполь» Галина Потаева.

— Нет ни одного вуза, который готовил бы специалистов для въездного туризма. Это безумно сложно и это штучные специалисты. Что сделано для того, чтобы их не потерять? Мы не просили денег. Но нам вообще ничем не помогают. Не принято [решение] даже об отсрочках платежей. Мы должны возвращать деньги туристам, и мы возвращаем: учредитель и директор вносят свои личные деньги, и это уже десятки тысяч долларов. Но нам белорусская туристическая инфраструктура, гостиницы и даже транспортные предприятия не возвращают [деньги].

По ее мнению, вопрос не только в спасении турфирм. Проблема затрагивает целый пласт инфраструктуры страны.

— В 2019 году 15 тысяч рублей мы перечислили в Музей-усадьбу Огинского, 6 тысяч - в Дом-музей Адама Міцкевіча, 177 тысяч - в замковый комплекс «Мир», 192 тысячи - в «Несвиж». Мы в Минске держим туристов один день, а потом возим по регионам. И если не поддержать туротрасль, то большой «привет» от музейных работников в небольших поселениях, областных центрах, — заявляет Галина Потаева.

Такая же непростая ситуация у операторов, ориентированных на гостей из России.

— Нам не все гостиницы вернули деньги, у нас также есть задолженность перед туристами. Коллектив стараемся сохранить, платим какую-то зарплату, чтобы люди могли жить. У нас есть небольшой ручеек туристов из России, которые едут к нам в санатории на лечение. Но на базы отдыха, в усадьбы туристы из России ехать не могут. По экскурсионному туризму объемы упали практически на 100%. Как жить дальше, большой вопрос, — рассказывает директор компании «Автоматизированные Технологии Туризма» Марина Гнедая.

Начиная с конца марта ассоциации туризма и бизнес-союзы пытались продвинуть меры по поддержке наиболее пострадавших от ковида отраслей экономики, включая туристическую отрасль. Указ о поддержке туротрасли, над которым правительство работало весной, так и не был принят. Спустя месяцы представители туризма получили документ плана поддержки игроков рынка туризма, который их не устроил, и настояли на его изменении. 7 декабря бизнес увидел доработанную версию плана первоочередных мер поддержки внутреннего и въездного туризма. Но и там, как указывают бизнес-союзы, их предложения проигнорировали. В то время как представители туротрасли просили государство об отсрочке исполнения обязательств, льготном кредитовании, оптимизации налоговой нагрузки, которые бы позволили пережить период практически полного отсутствия спроса в туризме, принятые меры не выходят за рамки привычного для некризисного периода развития отрасли.

Что предлагается в плане первоочередных мер поддержки внутреннего и въездного туризма (некоторые пункты) Что предлагали представители туротрасли Информирование туристов о мерах по противодействию распространения COVID-19. А также информирование о возможностях внутреннего туризма Меры по финансовой поддержке компаний внутреннего и въездного туризма: льготное кредитование, субсидирование, отсрочка исполнения обязательств Анализ эффективности действующих в сфере туризма льгот и преференций Оптимизация налоговой нагрузки и экономического стимулирования внутреннего и въездного туризма Совершенствование условий приобретения отечественных туристических автобусов Обеспечение равных условий осуществления хозяйственной деятельности Проработка вопроса создания Парка (инкубатора) внутреннего и въездного туризма Стимулирование рынка, создание устойчивой системы развития внутреннего и въездного туризма Проработка вопроса оказания господдержки, льготного кредитования малого и среднего бизнеса Завершение работы по вступлению в силу

Соглашения Беларуси и России о взаимном признании виз Развитие сети неавтомобильной и водной

инфраструктуры, а также стимулирование развития воздушных перевозок из

регионов

— Туротрасль находится почти в коллапсе. Никакой поддержки правительства на трудовые коллективы (чтобы им выплачивали зарплату), на аренду офисов, не предоставлено. А коллеги из Минспорта считают одной из первоочередных мер этим ослабленным компаниям — приобретать отечественную технику? — недоумевает по этому поводу председатель Республиканского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Швец.

Минспорта: Эффективны ли меры поддержки, покажет время

Представитель Министерства спорта и туризма не видит необходимости подвергать критике решение правительства относительно плана первоочередных мер по поддержке внутреннего и въездного туризма. Вместо этого предлагается подождать, когда принятый план начнет работать, а уже потом вносить в него коррективы, если в процессе будет видно, что какие-то мероприятия не работают.

— Я считаю, пока преждевременно говорить о том, что какие-то мероприятия не являются актуальными или они недостаточно эффективны, — говорит главный юрисконсульт Департамента по туризму Министерства спорта и туризма Александр Кречетов. — Говорить о том, что это непринятие мер со стороны регулятора в данном случае не выдерживает никакой критики. Минспорта готов изыскать другие способы для того, чтобы решать проблемные вопросы с бизнесом.

После разговора с представителями бизнеса чиновники из Минспорта и туризма предложили провести до конца года встречу в рамках общественно-консультативного совета, на которой рассмотрят предложения представителей туротрасли.

Впрочем, некоторые механизмы для поддержки бизнеса есть. Обратится к ним можно через местные органы власти.

— У нас существует такое направление поддержки, когда местные органы власти размещают собственные финансовые ресурсы на депозиты банков для выдачи льготных кредитов субъектам малого и среднего предпринимательства. Здесь как раз есть поле, где можно было бы работать с туротраслью. У местных органов власти есть такой механизм поддержки, как компенсация части процентной ставки за пользование кредитными ресурсами. Это тоже возможность при условии принятия соответствующим исполкомом такого решения, — предлагает варианты поддержки для компаний туротрасли директор Департамента по предпринимательству Министерства экономики Ирина Бабаченок.

Представители туротрасли однако считают, что этого недостаточно. Они подчеркивают, что принятые меры никак не поддержат их в трудный период, когда целая отрасль стоит на грани выживания. Бизнес-союзы видят выход либо во внесении дополнении в измененный указ президента о поддержке бизнеса, либо в повторном обращении к премьер-министру, чтобы инициировать рассмотрение ситуации в туризме на уровне правительства.