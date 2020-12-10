Макей прокомментировал встречу с иностранными дипломатами и назвал их требования «агиткой»

Источник материала: Tut.by

Владимир Макей назвал «агиткой» требования о соблюдении основных прав и свобод, которые вчера озвучили аккредитованные в Беларуси иностранные послы. Ему также не понравился тон заявления, которое распространила накануне пресс-служба представительства ЕС в Беларуси, сообщает пресс-служба белорусского МИД.



Фото: Евгений Ерчак, TUT.BY

— Должен откровенно сказать, что вчера было обсуждено намного больше вопросов, нежели указано в заявлении или сообщении представительства Европейского союза в Минске. Более того, на мой взгляд, обсуждение проходило в совершенно иной тональности, нежели об этом сказано в этом сообщении. Меня несколько удивил такой, я бы сказал, даже менторский тон этого заявления представительства ЕС. Должен сказать, что фальстарт или преждевременное изложение содержания дискуссии зачастую наносят ущерб возможным позитивным начинаниям или в принципе могут привести даже к обратному эффекту.

Макей назвал «агиткой» требования, которые озвучили послы.

— Да, действительно, представитель Европейского союза зачитал агитку в виде тех требований, которые изложены в сообщении представительства. Странным образом, на наш взгляд, эти пункты совпадают с элементами программы эмигрировавших радикальных оппонентов действующей власти. И внимание послов Евросоюза было обращено на это. Это тоже свидетельствует, сами понимаете, о чем. Хотя дипломаты, с моей точки зрения, должны быть беспристрастными, занимать соответствующую нейтральную позицию по тем или иным вопросам. Но ради бога, пусть это остается на их совести.

Глава белорусского МИД сообщил, что на встрече поднимался вопрос санкций. Он в очередной раз повторил, что они никогда не приводили к позитивным изменениям, и пригрозил «адекватным ответом».

Макей заявил, что сторонам надо прекратить обвинения в адрес друг друга и сосредоточиться на поиске тех сфер и областей, в которых возможно сотрудничество. Это и трансграничная преступность, и нелегальная миграция, и вопросы региональной безопасности, и многое другое. Что касается прекращения сотрудничества по некоторым проектам, то, по словам Макея, «Беларусь справится и без этих средств».

— Мы считаем, что манера нашего общения с нашими европейскими партнерами должна проходить не в формате «учитель — ученик», а на равноправной, спокойной, взаимоуважительной основе. Поэтому я призвал своих коллег избегать эмоциональности. Дипломаты должны мыслить рационально. Политики, депутаты, члены парламента могут иногда допускать какие-то эмоциональные заявления, но дипломаты должны мыслить спокойными, реальными категориями и должны исходить из того, что наша деятельность должна быть направлена на сближение наших стран и народов, а не на разъединение и углубление пропасти между нами, — заявил Макей.