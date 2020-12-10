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Рынок недвижимости оживает. Интервью с министром архитектуры и строительства Беларуси

10.12.2020 19:23 — Новости Экономики | БT  
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Источник материала: БT

Вопреки пандемии. Строительная сфера продолжает развиваться. Планка не снижается - 4 млн квадратных метров в год. Строить будут не только в столице и областных городах, но и в райцентрах, и городах-спутниках. С акцентом на электричестве. Выходим и на зарубежные рынки. В Калуге белорусские строители уже возвели три школы, четыре детсада и шесть жилых многоквартирных комплексов. Готовы к очередным заказам. О новых возможностях построить свои квадраты и, конечно, про цену метра спросили у главы профильного ведомства.

 
 
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Вопреки пандемии. Строительная сфера продолжает развиваться. Планка не снижается - 4 млн квадратных метров в год. Строить будут не только в столице и областных...
 
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