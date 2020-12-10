Поставки белорусских пиломатериалов в Египет планируется организовать через Белорусскую универсальную товарную биржу

Источник материала: БT

Поставки наших пиломатериалов в Египет планируется организовать через Белорусскую универсальную товарную биржу. Это позволит, с одной стороны, египетским компаниям в неограниченных объемах и без посредников закупать продукцию деревообработки непосредственно у производителей. С другой, белорусские экспортеры смогут выйти на перспективный рынок Египта, ежегодно потребляющий около 5 млн кубометров пиломатериалов.