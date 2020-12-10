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Поставки белорусских пиломатериалов в Египет планируется организовать через Белорусскую универсальную товарную биржу

10.12.2020 19:59 — Новости Экономики | БT  
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Источник материала: БT

Поставки наших пиломатериалов в Египет планируется организовать через Белорусскую универсальную товарную биржу. Это позволит, с одной стороны, египетским компаниям в неограниченных объемах и без посредников закупать продукцию деревообработки непосредственно у производителей. С другой, белорусские экспортеры смогут выйти на перспективный рынок Египта, ежегодно потребляющий около 5 млн кубометров пиломатериалов.

 
 
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Поставки наших пиломатериалов в Египет планируется организовать через Белорусскую универсальную товарную биржу. Это позволит, с одной стороны, египетским...
 
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