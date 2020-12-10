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Беларусь - Египет. От количества к качеству взаимовыгодных проектов
10.12.2020 20:23 — Новости Экономики | БT
Источник материала: БT
В Зимбабве открылся центр белорусской сельхозтехники. С Египтом активно занялись углубленной интеграцией. На континенте уже готовы попробовать нашу молочку. Финансовые институты финансируют совместные проекты. Каким будет следующий шаг и каковы перспективы работы на этом непростом рынке? Спросим у Чрезвычайного и Полномочного Посла Беларуси в Египте Сергея Терентьева.
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В Зимбабве открылся центр белорусской сельхозтехники. С Египтом активно занялись углубленной интеграцией. На континенте уже готовы попробовать нашу молочку....
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