«Статус беглеца для Виталия неприемлем». Адвокат Шклярова рассказал о его уголовном деле и проблемах со здоровьем

Источник материала: Tut.by

Следствие отказалось выделить уголовное дело Шклярова в отдельное производство из общего дела Тихановского и приостановить на то время, пока Виталий проходит лечение. Об этом в интервью «Новой газете» рассказал адвокат Антон Гашинский.



Антон Гашинский и Виталий Шкляров. Фото из личного архива Гашинского

— На прошлой неделе мы подали ходатайство на имя руководителя следственной группы с просьбой выделить дело в отдельное производство и приостановить в связи с состоянием здоровья моего клиента: Виталий перенес ковид на ногах в Беларуси и повторно заболел уже на территории США. Ему нужно проходить процедуры, к тому же у Шклярова заметны признаки постковидного синдрома, есть проблемы с сердцем. Вся реабилитация требует времени, и это большая проблема, если вдруг в срочном порядке придется срываться и лететь через океан по первому вызову. Ходатайство по этому поводу мы подали, но в среду, 10 декабря, получили отказ.

Адвокат говорит, что в любой момент Шклярова могут вызвать в Беларусь для проведения следственных действий, и он обязан будет явиться, в противном случае его объявят в международный розыск. А переходить в статус беглеца Виталий Шкляров не хочет.

— США его не выдадут, но он не сможет поехать ни в Россию, ни на родину, в Беларусь. Статус беглеца неприемлем для Виталия в принципе, тем более — для человека, который ни в чем не виноват, — пояснил Гашинский.

Он рассказал, что пока никаких действий с участием Виталия не проводится, потому сложно сказать, чем сейчас занимаются следователи — ни с адвокатом, ни с обвиняемым они не контактируют. Тем не менее Шкляров не может чувствовать себя спокойно, потому что остается в статусе обвиняемого и под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

Гашинский также заявил, что Шкляров никогда не участвовал в протестном движении, потому причины его задержания до сих пор остаются загадкой.

Виталий Шкляров был задержан 29 июля в Гомеле, откуда он родом и куда приехал навестить свою мать. Почти три месяца он содержался в следственном изоляторе № 1 на Володарского, а затем стал участником встречи Лукашенко с политзаключенными в СИЗО КГБ, которая прошла 10 октября. Вскоре после этого Шкляров был отпущен из СИЗО.

24 октября состоялся телефонный разговор Александра Лукашенко с государственным секретарем США Майком Помпео. Одной из тем разговора стала судьба имеющего американское гражданство Виталия Шклярова.

— Государственный секретарь призвал к полному освобождению и разрешению немедленного выезда из Беларуси незаконно задержанного гражданина США Виталия Шклярова, — сообщили DW в Госдепе. — Кроме этого, Майк Помпео в очередной раз заявил о том, что Соединенные Штаты поддерживают стремление белорусского народа к демократии.

28 октября стало известно, что Шкляров улетел в США, чтобы вернуть его в Америку, в Киев прилетал спецпосланник президента США по делам заложников Роджер Карстенс.