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Первый дом ЖК "Левада" введен в эксплуатацию. Как обстоят дела с остальными?
11.12.2020 08:01 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
В ноябре крупный столичный застройщики «Айрон» на своем сайте
ЖК «Левада» расположен в Центральном районе Минска, практически на берегу Свислочи, рядом с парком Победы. Ранее на этом земельном участке располагалась птицефабрика им. Крупской.
Застройщиком выступает ОДО «Айрон». Планируется возвести 199 тысяч квадратных метров жилья и два общественно-деловых центра. Проектом предусмотрены «многоквартирные дома от 4 до 9 этажей, на первых этажах которых будут расположены: образовательные центры, спортивные залы, уютные кофейни и фермерские лавки. Удовольствие жить в шаговой доступности от набережной получат около 6,5 тысячи человек».
В ноябре был введен в эксплуатацию дом №1.1 по генеральному плану. Это каркасно-блочная «девятиэтажка» с потолками под 2.7 метров и панорамными окнами. Квартиры в этом доме продавались при 100% единовременной оплате за:
1- комнатные квартиры (42-43 м2) - 1500 долларов США;
2- комнатные квартиры (49-54 м2) - 1450 долларов США;
2-комнатные квартиры (61-64 м2) -1400 долларов США;
3-комнатные квартиры (63-65м2) - 1400 долларов США (только 1 этаж).
Во 2 секции дома предлагались квартиры с отделкой:
3-комнатные квартиры с ремонтом (77-79 м2) - 1550 долларов США;
2-комнатные квартиры с ремонтом (60-62 м2) -1600 долларов США.
Также в доме были квартиры с кладовыми помещениями. В основном это 1 и 9 этажи.
Были ли распроданы все квартиры на момент ввода дома в эксплуатацию – неизвестно. Однако в доме 1.1 и 1.2 по генплану
Сейчас на сайте застройщика указаны три дома, которые близки к завершению, и в которых квартиры выставлены на продажу. Первый — это аналог уже введённого в эксплуатацию дома №1.1, дом под номером №1.2.
Стоимость 1 кв.м. при 100% единовременной оплате сумма белорусских рублей, эквивалентная:
1- комнатные квартиры (40-43 м2) - 1500 долларов США
2- комнатные квартиры (49-53 м2) - 1450 долларов США
2-комнатные квартиры (60-63 м2) -1400 долларов США
3-комнатные квартиры, планировки: 3Б; 3М (76-78 м2)- 1300 долларов США
3-комнатные квартиры, планировки: 3А; 3В; 3Д; 3Е; 3Н (76-78 м2) - 1350 долларов США;
3-комнатные квартиры, планировки: 3Ж; 3И; 3К; 3Л (69-70) м2) - 1450 долларов США;
4-комнатные квартиры, планировка 4Г (83 м2) - 1350 долларов США (только 1 этаж)
С планировками можно ознакомится на
В 3 секции дома предлагаются квартиры с отделкой. Стоимость отделки 1 кв.м. - 200 долларов США.
Процент строительной готовности дома на 01.12.2020г. – 98%.
Также на продажу выставлены квартиры в двух малоэтажных (4 этажа) каркасно-блочных домах под номерами №2.1 и №2.2 по генплану. Оба дома расположены на первой береговой линии.
В домах представлены разнообразные планировочные решения от компактных студий до просторных четырехкомнатных квартир, в том числе квартиры с панорамным остеклением, вторым светом и собственными террасами.
Стоимость 1 кв.м. сумма белорусских рублей, в обоих домах, эквивалентная:
1- комнатные квартиры 1 этаж (45 м2) - 1750 долларов США
1- комнатные квартиры 2-4 этажи (39,5 м2) - 1850 долларов США
3-комнатные квартиры 1 этаж (90 м2) - 2000 долларов США
3-комнатные квартиры 2-3 этажи (81-82 м2) - 2100 долларов США
3-комнатные квартиры 4 этаж (93-95 м2) - 2200 долларов США
4-комнатные квартиры 1 этаж (114-115 м2) - 2000 долларов США
4-комнатные квартиры 2-3 этажи (100-102 м2) - 2100 долларов США
4-комнатные квартиры 4 этаж (113 м2) - 2200 долларов США
Часть квартир продается с кладовыми помещениями.
Процент строительной готовности дома №2.1 на 01.11.2020г. – 85%.
Процент строительной готовности дома №2.2 на 01.12.2020г. – 90%.
Также в этих домах продаются машиноместа в подземной гараж-стоянке за 15.000 долларов США.
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В ноябре крупный столичный застройщики «Айрон» на своем сайте объявил, что первый дом в их жилом комплексе "Левада" введен в эксплуатацию. Съездили посмотреть, как...
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