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Компания Samsung стала самым популярным производителем смартфонов в мире

11.12.2020 09:01 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 10 дек – Sputnik. Мировой рынок смартфонов вырос в третьем квартале текущего года до 366 миллионов экземпляров, сообщили аналитики компании Counterpoint Research.

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Самую большую долю на рынке занимает южнокорейский производитель Samsung – 22% и 80,4 миллионов смартфонов, на втором месте корпорация Huawei – 14%, а на третье вышла Xiaomi, обогнав американскую Apple.

Samsung возглавила не только мировой топ производителей мобильных, но и показала лучшие результаты продаж в Латинской Америке, Европе, на Ближнем Востоке и в Африке. В азиатском регионе лидирует Huawei, в Северной Америке – традиционно Apple.

 
Теги: Минск
 
 
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Samsung возглавила не только мировой топ производителей мобильных, но и показала лучшие результаты продаж в ряде регионов.
 
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