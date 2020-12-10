Компания Samsung стала самым популярным производителем смартфонов в мире

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 10 дек – Sputnik. Мировой рынок смартфонов вырос в третьем квартале текущего года до 366 миллионов экземпляров, сообщили аналитики компании Counterpoint Research.

Самую большую долю на рынке занимает южнокорейский производитель Samsung – 22% и 80,4 миллионов смартфонов, на втором месте корпорация Huawei – 14%, а на третье вышла Xiaomi, обогнав американскую Apple.

Samsung возглавила не только мировой топ производителей мобильных, но и показала лучшие результаты продаж в Латинской Америке, Европе, на Ближнем Востоке и в Африке. В азиатском регионе лидирует Huawei, в Северной Америке – традиционно Apple.