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"Жилье с личной башней для хозяина". Белорус вернулся из Чехии, чтобы строить здесь концептуальные дома, и теперь продает один из них за $225 тысяч
11.12.2020 08:01 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Среди самых разных коттеджей под Минском, выставленных на продажу, один привлек наше внимание своим современным и необычным дизайном. По словам собственника, это коттедж в «концептуальной застройке», которая не имеет аналогов в Беларуси. Нам стало интересно, поэтому мы встретились с директором строительной фирмы и хозяевами уже проданных домов. Читайте большой разговор о культуре частных домов, моде на «каркасники» и необычную архитектуру под Минском. А также смотрите видеообзор тех самых уникальных домов.
«Хороший каркасник стоит дороже кирпичного дома»
С директором строительной компании «Красный дом АСК» Никитой Ивановым мы встретились в д. Мерковичи, которая расположена примерно в 20 километрах от Минска. Именно здесь есть несколько участков земли, на которых построены уже 6 схожих по архитектуре коттеджей — все они были спроектированы Никитой, а затем построены его компанией.
— Идея строить и проектировать концептуальные дома у меня появилась в 2015 году, когда в архитектуре частных домов в Беларуси наблюдался большой спад. Многие белорусы поверили, что за $20-30 тысяч можно построить каркасный дом «под ключ», и стали массово заказывать такие проекты. По факту они получали «коробку» без части необходимых слоев внутри, абсолютно не продуманную снаружи, но зато с окнами и крышей. Этакий компромисс между ценой и качеством.
Образование я получал в Чехии, и поэтому мое восприятие архитектуры радикально отличается от того, к чему привыкли в Беларуси. После 10 лет жизни за рубежом я решил вернуться домой и предложить белорусам собственный взгляд на загородную жизнь.
С 2010 по 2015 годы мы занимались проектированием домов и интерьеров в очень дорогостоящих проектах (от $400 тысяч и до бесконечности). Такая работа предполагала не просто повышенное внимание к деталям, а скрупулёзное обсуждение каждого квадратного миллиметра пространства. Речь шла и об антиквариате, и о подлинных произведениях искусства, и, конечно, только о высококачественных материалах и комплектующих. Получив такой «мультивитаминный» комплекс знаний в краткие сроки, мне стало интересно посмотреть, что же там за дома строят за $20-30 тысяч «под ключ».
Чтобы лучше объяснить, из чего состоит любой процесс в реализации проекта, нужно понять, что любое дело, в том числе и строительство дома, - это время, качество и стоимость. Если ставить в приоритет лишь какую-то одну составляющую, обязательно пострадают две других. Во время архитектурного спада в 2015 году люди почему-то стали делать упор лишь на финансы, и это крайне негативно сказалось на качестве строительства. Заказчики тогда хотели как можно дешевле воплотить свои задумки либо как можно раньше получить готовый проект за меньшие деньги. На фоне такой «математики» люди стали экономить на архитектуре и дизайне, довольствуясь «скупыми на эмоции» сооружениями низкого качества.
— Посмотрев внимательно на общие тенденции, мы решили пойти другим путем, выбирая и проектируя максимально современные и функциональные дома. Чтобы это воплотить мы придумали собственный концепт — систему строительства, которая, кстати, сначала основывалась на каркасе (к кирпичному домостроению мы пришли не сразу). Досконально изучив вопрос, я понял, что белорусские СНИПы и нормативы позволяют допустить при возведении каркасных домов колоссальное количество ошибок — за счет этого и происходит снижение стоимости строительства у большинства компаний. Подчеркну важный момент: хороший «каркасник» стоит дороже кирпичного дома. Но это в том случае, если делать все по технологии, с нужными материалами, правильными характеристиками и с соблюдением этапов. Но наши СНИПы позволяют выкидывать почти 70% слоев в «каркаснике», и все компании приходят к «стойкам», «пленочкам» и «зашивке» всего гипсокартоном. Итог, конечно, стоит дешево и выглядит неплохо, но это только на первый взгляд.
По словам Никиты, проблемы у таких каркасных домов проявляются не сразу — иногда через несколько лет. Больше всего вопросов возникает к системе теплоснабжения, воздухообмена и, как ни странно, к образованию плесени. Правда, все эти нюансы могут принести немало забот и в газосиликатном, и в кирпичном доме.
— Сейчас, наконец, люди поняли, что будущее в строительстве наших домов — не за «каркасниками». Во-первых, и об этом я уже говорил, считать, что «каркасник» — это дешево, неправильно. Во-вторых, такая конструкция, на мой взгляд, хороша для непостоянного проживания — для второстепенного дома или многофункционального комплекса с барными и чил-аут зонами. Тогда это круто работает, и здесь есть даже свои преимущества. В-третьих, каркасный тип строительства не позволяет воплотить в доме все желания. А если не строить собственный дом мечты, то иначе зачем вообще переезжать жить за город?
— Давайте все же поговорим конкретно о ценах. Сколько будет стоить «правильный» каркасный дом, например, на 130 кв.м?
— Если рассматривать монолитный фундамент, плоскую кровлю и кирпичные стены — «коробка» такого дома в нашем формате обойдется примерно в $50 тысяч. Если говорить о «правильном» каркасном домостроении, то все то же самое будет стоить около $70 тысяч. Подчеркну: мы говорим о доме без учета подведения коммуникаций и без внутренней отделки.
«Люди не хотели заказывать проект и ждать — все хотели купить дом прямо сейчас»
В 2015 году Никита купил земельный участок в 20 километрах от Минска и решил построить коттедж, чтобы использовать его как шоу-рум. Таким образом, каждый заказчик смог бы «пощупать» уже готовый дом, пройтись по комнатам и даже провести там выходные, чтобы в полной мере ощутить, что значит загородная жизнь. Для привлечения внимания к проекту, готовый коттедж был выставлен на продажу.
— Мы выставили на продажу свой первый коттедж по цене, эквивалентной $500 за «квадрат», и работа компании буквально «встала». Первые две недели мы практически ночевали на этом объекте, чтобы показать его всем желающим. Но, несмотря на такой ажиотаж, мы столкнулись с неожиданной проблемой: люди не хотели заказывать проект и ждать, когда его построят, — все хотели купить дом прямо сейчас. Были и такие, которые говорили: «Вот здесь я бы поменял расположение комнат или увеличил оконные проемы, но готов купить и так». В какой-то момент стало очевидно, что продажа неизбежна, и мы согласились на одно из предложений.
Однако я располагал соседним участком, и поэтому практически сразу приступил к проектированию еще одного дома, изменив и улучшив его планировку и наполнение. Второй коттедж я также изначально собирался использовать как шоу-рум. Где-то даже хотел оставить участки голых стен «в разрезе», чтобы заказчик мог увидеть и наполнение скрытых глазу работ. Когда дом был практически готов, мы снова выставили его на продажу, чтобы привлечь заказчиков. И снова получили шквал звонков. Но мы упорно позиционировали объект как шоу-рум. Однажды молодые ребята после долгой экскурсии по дому сказали: «Мы влюбились в это место. Мы искали подходящий вариант полтора года, и вот только здесь его нашли». После таких слов устоять было невозможно, и второй коттедж был продан.
А затем сработал эффект «сарафанного радио», когда к тем, кто уже заселился, стали приезжать друзья, и часть из них хотели себе точно такой же дом. Конечно, каждый проект нового коттеджа дорабатывался и изменялся с учетом пожеланий заказчика. Но, так или иначе, Никита получил то, к чему стремился, — заказы на реализацию проектов «под ключ».
Собственник дома: «Это хутор, я могу целый месяц отсюда не выезжать, и мне это нравится»
По системе Multihouse в д. Мерковичи сейчас построено 6 домов, 5 из них уже заселены. Никита рассказал, что в этой части деревни будут построены еще несколько подобных объектов, и на этом проект будет завершен. Мы зашли в 2 уже готовых дома: в одном собственник — Виталий — успел прожить уже около года, в другом хозяева заехали всего неделю назад.
— Я прожил в этом доме уже чуть больше года, — пояснил Виталий. — Первое, что хотел бы рассказать (и вы обязательно отразите это в статье), с момента моего желания построить дом до момента въезда в уже готовое здание мне пришлось сюда приехать всего 7 раз. На седьмой я приехал уже с вещами. То есть такие дома — хороший вариант для тех, кто, как я, вообще не готов тратить время на процесс стройки и контроля строителей. Второе — это хутор, и нужно понимать все нюансы такой изолированной от всех жизни. Меня — устраивает, но кому-то не подойдет. Еще по весне замучили мыши — лес рядом, они здесь бегали довольно активно. Но мы решили эту проблему. А так во время изоляции я могу целый месяц отсюда не выезжать, и мне это нравится.
В доме, который был заселен всего неделю назад, первое, что привлекает внимание, — огромный стеллаж для хранения коллекции фигурок персонажей из компьютерных игр. Второе — стеллаж с настоящим игровым автоматом с Pac-man и другими олдскульными играми. Собственник коттеджа Михаил работает в одной известной IT-компании, и многие элементы дома были продуманы специально для него и его семьи. Например, в доме есть магнитная стена, а стеклоблоки, отделяющие кухню и коридор, выложены по примеру игры "Тетрис".
Также вместо телевизора в гостиной есть огромный проектор, который «выезжает» буквально из потолка. На таком проекторе, по словам Михаила, играть в компьютерные игры и смотреть фильмы особенно интересно.
Дом состоит из 3 жилых комнат и большой гостиной, которая объединена с кухней. Сейчас наполнение коттеджа составляет спальня, кабинет и гостевая комната, но функциональное назначение кабинета и гостевой комнаты может меняться. В хозяйской спальне особенно привлекают большие подоконники, на которых можно сидеть или даже отдыхать, с кружкой горячего какао и любимой книгой.
Сейчас в этой коттеджной застройке есть
Это здание с готовой наружной отделкой из сибирской лиственницы и фальцевыми фасадами ручной работы. Коттедж продается без отделки (оштукатурены стены), однако со всеми коммуникациями. Земельный участок общей площадью 15 соток спланирован и подготовлен для устройства ландшафта.
— Стоимость дома включает также земельный участок и систему отопления в доме. Мы осознанно не монтировали отопление, потому что по опыту знаем, что при возможности люди хотели бы вносить изменения и дополнения даже на этих стадиях.
Общая площадь дома — 243 кв.м. По словам Никиты Иванова, это первый двухэтажный коттедж из всех уже построенных.
— Это жилье для большой семьи, при этом особенность этого дома в том, что личная спальня хозяина с собственным санузлом и гардеробом находится на втором этаже — больше там ничего нет. А значит, никто случайно не промахнется и не зайдет случайно в личное пространство человека. Функциональное назначение всех остальных комнат будет определять уже новый собственник.
— Мы все еще планируем построить в д. Мерковичи проект единой архитектурной целостности, сформировав определенный концепт. Наши «правила игры» довольно просты: формируя проект дома, мы делали его как для себя, так и для клиентов. И каждый дом должен был нравится и нам, и клиентам. После завершения проекта мне точно понадобится время, чтобы переосмыслить и подвести итоги проделанной работы. Я определенно хочу и дальше строить дома в Беларуси, и они явно будут отличаться от привычных всем вариантов.
Фото: Павел Садовский
Видео: Михаил Умпирович-Демченко
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"Жилье с личной башней для хозяина". Белорус вернулся из Чехии, чтобы строить здесь концептуальные дома, и теперь продает один из них за $225 тысяч
Среди самых разных коттеджей под Минском, выставленных на продажу, один привлек наше внимание своим современным и необычным дизайном. По словам собственника, это...
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