"Жилье с личной башней для хозяина". Белорус вернулся из Чехии, чтобы строить здесь концептуальные дома, и теперь продает один из них за $225 тысяч

«Хороший каркасник стоит дороже кирпичного дома»

С директором строительной компании «Красный дом АСК» Никитой Ивановым мы встретились в д. Мерковичи, которая расположена примерно в 20 километрах от Минска. Именно здесь есть несколько участков земли, на которых построены уже 6 схожих по архитектуре коттеджей — все они были спроектированы Никитой, а затем построены его компанией.

— Идея строить и проектировать концептуальные дома у меня появилась в 2015 году, когда в архитектуре частных домов в Беларуси наблюдался большой спад. Многие белорусы поверили, что за $20-30 тысяч можно построить каркасный дом «под ключ», и стали массово заказывать такие проекты. По факту они получали «коробку» без части необходимых слоев внутри, абсолютно не продуманную снаружи, но зато с окнами и крышей. Этакий компромисс между ценой и качеством.

Образование я получал в Чехии, и поэтому мое восприятие архитектуры радикально отличается от того, к чему привыкли в Беларуси. После 10 лет жизни за рубежом я решил вернуться домой и предложить белорусам собственный взгляд на загородную жизнь.

С 2010 по 2015 годы мы занимались проектированием домов и интерьеров в очень дорогостоящих проектах (от $400 тысяч и до бесконечности). Такая работа предполагала не просто повышенное внимание к деталям, а скрупулёзное обсуждение каждого квадратного миллиметра пространства. Речь шла и об антиквариате, и о подлинных произведениях искусства, и, конечно, только о высококачественных материалах и комплектующих. Получив такой «мультивитаминный» комплекс знаний в краткие сроки, мне стало интересно посмотреть, что же там за дома строят за $20-30 тысяч «под ключ».

Чтобы лучше объяснить, из чего состоит любой процесс в реализации проекта, нужно понять, что любое дело, в том числе и строительство дома, - это время, качество и стоимость. Если ставить в приоритет лишь какую-то одну составляющую, обязательно пострадают две других. Во время архитектурного спада в 2015 году люди почему-то стали делать упор лишь на финансы, и это крайне негативно сказалось на качестве строительства. Заказчики тогда хотели как можно дешевле воплотить свои задумки либо как можно раньше получить готовый проект за меньшие деньги. На фоне такой «математики» люди стали экономить на архитектуре и дизайне, довольствуясь «скупыми на эмоции» сооружениями низкого качества.