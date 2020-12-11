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В пандемию «Крион» нарастил в 3 раза выпуск медицинского кислорода

11.12.2020 09:47 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В связи с эпидемической обстановкой потребность в медицинском кислороде значительно возросла. Госкомпания «Крион», которая является единственным изготовителем этой продукции, нарастила производство в несколько раз.


Фото: пресс-служба «Криона»

«Крион» снабжает медицинским кислородом более 100 больниц и газонаполнительные станции по всей Беларуси. «Потребность наших клиентов в кислороде газообразном медицинском в октябре по сравнению с началом текущего года увеличилась в 3,8 раза, а в кислороде жидком медицинском — в 2,5 раза», отметила представитель компании в интервью порталу «Нефтехимия».

На начальном этапе медучреждения испытывали нехватку баллонного парка, поэтому «Крион» в июне закупил большую партию 50-литровых баллонов.

Компания готова бесперебойно и в полном объеме обеспечивать больницы кислородом, несмотря на возрастающий спрос в связи с неблагоприятной эпидемической обстановкой. Водители доставляют кислород в различные регионы страны даже в ночное время, отметила представитель «Криона».

По данным на 4 декабря, на аппаратах искусственной вентиляции легких находились 519 больных, при общей численности аппаратов ИВЛ 2,5 тысяч.

«Крион» основан в 1956 году и специализируется на выпуске продуктов разделения воздуха: кислорода, азота, аргона в жидком и газообразном состоянии, а также различных газовых смесей. Помимо монополи на медицинский газ, госкомпания контролирует более 60% продаж промышленных газов в Беларуси. Постоянными клиентами «Криона» являются «Интеграл», «БелАЗ», МАЗ, «Гомельстройматериалы» и другие. В 2018 году власти Беларуси готовы были продать пакет акция компании стратегическому инвестору. Но сделка не состоялась.

 
 
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«Крион» снабжает медицинским кислородом более 100 больниц и газонаполнительные станции по всей Беларуси.
 
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