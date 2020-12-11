Белорусам предлагают праздничные скидки на покупку гаджетов по промокодам

С 11 по 14 декабря ряд смартфонов, наушников, колонок, смарт-часов и других устройств в МТС будут доступны со скидкой до 50%. Узнайте название специального промокода из адвент-календаря МТС на дате 11 декабря и получите скидку на покупку гаджета.

Максимальная скидка 50% предоставляется на беспроводные наушники Huawei FreeBuds 3 и действует при покупке смартфона Huawei P40 Pro. Для этого необходимо воспользоваться промокодом из адвент-календаря МТС на дате 11 декабря и предъявить чек с датой не ранее 11 декабря 2020 года о приобретении этого смартфона в МТС.

Стоимость Huawei FreeBuds 3 со скидкой 50% составит 174,5 рубля. Его также можно приобрести по сниженной цене за 15,86 рубля в месяц в рассрочку на год. Приобретение наушников по промокоду возможно при условии: не более одной единицы на один товарный чек.

В период действия акции значительную сумму удастся сэкономить при покупке смартфона Huawei P40. Его можно будет приобрести за 1599 рублей, сэкономив при этом 400 рублей.

Доступнее на 200 рублей станут модели Samsung Galaxy S20 FE на 128 ГБ и 256 ГБ памяти. По 14 декабря они будут предлагаться за 1499 и 1699 рублей соответственно.

Также по акции можно приобрести ряд носимых устройств: смарт-часы с максимальной выгодой до 50 рублей, портативные колонки с экономией до 35 рублей и фитнес-браслеты – до 30 рублей.

Для того, чтобы воспользоваться скидкой по акции, необходимо сообщить специальный промокод из адвент-календаря МТС (за 11 декабря) работнику салона связи МТС либо ввести его в соответствующее поле на странице корзины в интернет-магазине МТС.

Модели и цены на устройства, которые будут действовать по специальному промокоду до 15 декабря, смотрите на сайте мобильного оператора.

Подробнее об условиях акции «Промокод 2020» - здесь . Подробнее об условиях акции «Промокод для гаджетов» - здесь .