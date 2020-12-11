ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Компания "Янгпур" признана лучшим независимым продавцом газа в России

11.12.2020 10:27 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 11 дек – Sputnik. Нефтяная компания "Янгпур" признана лучшим независимым продавцом природного газа, сообщили в пресс-службе "Белоруснефти".

Санкт-Петербургская международная товарно-сырьевая биржа является организатором ежегодной отраслевой премии "Лидер биржевого товарного рынка".

Российская дочка "Белоруснефти" второй год подряд удостоена награды в номинации "Лучший независимый продавец" в секции "Газ природный".

Залог успеха

В настоящее время только за одни сутки "Янгпур" добывает 2,55 миллиона кубических метров природного газа и 200 тонн газоконденсата.

© Sputnik / Виктор Толочко
Какой будет цена на российский газ для Беларуси в 2021 году?

Самый северный актив белорусской компании работает в Ямало-Ненецком автономном округе России, и основную часть собственной добычи ему обеспечивает месторождение Метельное.

Компания так активно разрабатывала свое главное месторождение, что третью по счету установку подготовки газа и стабилизации газоконденсата построила непосредственно на газовом "кусте".

"Это позволило дополнительно реализовывать в систему ПАО "Газпром" миллион кубов природного газа в сутки", – отмечают в российском активе "Белоруснефти".

Теперь в компании планируют, что по итогам 2020 года объем добычи вырастет в сравнении с предыдущим как минимум вдвое и составит свыше 700 миллионов кубометров газа и 80 тысяч тонн газоконденсата.

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Российская дочка компании "Белоруснефть" становится победителем в отраслевой премии в этой номинации второй год подряд.
 
Новости дня
Новости экономики
 
Белорусам предлагают праздничные скидки на покупку гаджетов по промокодам
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Экономики

Свежие газеты

10.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
11.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Экономики)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика