Кто может получить субсидию на строительство дома? Юрист отвечает на сложные вопросы по предоставлению господдержки

Ольга Кучук спрашивает: «Имею ли я право на получение субсидии на строительство дома по Указу №240 как многодетная семья, если в 2017 году получила участок для строительства дома как молодая семья? В собственности нет ничего, кроме этого участка».

Отвечает юрист, риэлтер АН «Этажи» Дмитрий Хмыль :

— В соответствии с законодательством Республики Беларусь, если речь идет о строительстве дома на полученном Вами участке, то при соответствии определенным требованиям (Ваша семья состоит на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, относится к категории малообеспеченных, если кто-либо из членов семьи не является трудоспособным гражданином, не занятым в экономике и т.д.) так как Ваша семья является многодетной, то Вы имеете право на государственную поддержку в виде субсидии на уплату части процентов за пользование кредитом выдаваемым банками на строительство жилого помещения, и субсидии на погашение основного долга по этому кредиту.

Списки многодетных семей на выделение субсидии составляют местные исполнительные комитеты. Соответственно, что бы Вашу семью в данный список включили, Вам необходимо обратиться с соответствующим заявлением в местный исполнительный комитет по месту Вашей постановки на учет нуждающихся в улучшении жилищных условий.

Читатель под ником user_403048 спрашивает: «Я и супруг стоим на очереди как молодая семья. Если супруг сейчас выпишется из родительской квартиры и пропишется в Минской области, для того чтобы его приняли на учет нуждающихся в общежитии, по мету жительства супруги. Снимут ли нас с очереди? Можно ли восстановиться в очереди и в какой промежуток времени?»

Отвечает юрист, риэлтер АН «Этажи» Дмитрий Хмыль :

— Если Ваша семья была принята на учет нуждающихся в улучшении жилищных условий по Вашему месту жительства, то регистрация Вашего супруга по новому месту жительства в ином населенном пункте, исходя из описанной ситуации не должна стать причиной для снятия Вашей семьи с учета нуждающихся в улучшении жилищных условий (семья не распалась, в собственности в населенном пункте по месту принятия на учет нуждающихся в улучшении жилищных условий жилого помещения не появилось и т.д.).

А вот если Ваша семья была принята на учет нуждающихся в улучшении жилищных условий по месту жительства Вашего супруга, то в данной ситуации при регистрации супруга по новому месту жительства Вашу семью снимут с учета нуждающихся в улучшении жилищных условий, так как по факту получиться, что Ваша семья выехала на место жительства в иной населенный пункт.

Читатель под ником user_402483 уточняет: «Будут ли учитывать квадратные метры в не полностью приватизированном жилье (выплачивать ещё 17 лет). Стоим в очереди как многодетная семья. Двухкомнатная квартира 46 кв. м., прописано 6 человек (я, муж, 3 детей, мама мужа)».

Отвечает юрист, риэлтер АН «Этажи» Дмитрий Хмыль :

— В соответствии с законодательством Республики Беларусь, так как путем приватизации Вы приобрели в собственность жилое помещение (при приватизации в рассрочку право собственности никуда не исчезает оно всего лишь ограничено до полной выплаты стоимости объекта приватизации), то площадь данного приватизированного жилого помещения будет вычтена из нормируемого размера общей площади строящейся с использованием господдержки.