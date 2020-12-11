ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Кто может получить субсидию на строительство дома? Юрист отвечает на сложные вопросы по предоставлению господдержки

11.12.2020 11:03 — Новости Экономики | realt.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: realt.by

В последнее время читателей Realt.by как никогда остро волнуют вопросы предоставления господдержки при строительстве жилья. В рубрике «Вопрос-ответ» эксперты рынка недвижимости рассказали, кто может получить субсидию на строительство дома, каким образом формируется очередь на жилье в Минске, на что может рассчитывать многодетная семья, если банк уже закрыл кредитную линию. Ответы на эти и другие сложные вопросы — в статье.

Кто может получить субсидию на строительство дома? Юрист отвечает на сложные вопросы по предоставлению господдержки
Фото использовано для иллюстрации

Субсидия на строительство дома

Ольга Кучук спрашивает: «Имею ли я право на получение субсидии на строительство дома по Указу №240 как многодетная семья, если в 2017 году получила участок для строительства дома как молодая семья? В собственности нет ничего, кроме этого участка».

Отвечает юрист, риэлтер АН «Этажи» Дмитрий Хмыль:

— В соответствии с законодательством Республики Беларусь, если речь идет о строительстве дома на полученном Вами участке, то при соответствии определенным требованиям (Ваша семья состоит на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, относится к категории малообеспеченных, если кто-либо из членов семьи не является трудоспособным гражданином, не занятым в экономике и т.д.) так как Ваша семья является многодетной, то Вы имеете право на государственную поддержку в виде субсидии на уплату части процентов за пользование кредитом выдаваемым банками на строительство жилого помещения, и субсидии на погашение основного долга по этому кредиту.

Списки многодетных семей на выделение субсидии составляют местные исполнительные комитеты. Соответственно, что бы Вашу семью в данный список включили, Вам необходимо обратиться с соответствующим заявлением в местный исполнительный комитет по месту Вашей постановки на учет нуждающихся в улучшении жилищных условий.

Очередь на жилье 

Читатель под ником user_403048 спрашивает: «Я и супруг стоим на очереди как молодая семья. Если супруг сейчас выпишется из родительской квартиры и пропишется в Минской области, для того чтобы его приняли на учет нуждающихся в общежитии, по мету жительства супруги. Снимут ли нас с очереди? Можно ли восстановиться в очереди и в какой промежуток времени?»

Отвечает юрист, риэлтер АН «Этажи» Дмитрий Хмыль:

— Если Ваша семья была принята на учет нуждающихся в улучшении жилищных условий по Вашему месту жительства, то регистрация Вашего супруга по новому месту жительства в ином населенном пункте, исходя из описанной ситуации не должна стать причиной для снятия Вашей семьи с учета нуждающихся в улучшении жилищных условий (семья не распалась, в собственности в населенном пункте по месту принятия на учет нуждающихся в улучшении жилищных условий жилого помещения не появилось и т.д.).

А вот если Ваша семья была принята на учет нуждающихся в улучшении жилищных условий по месту жительства Вашего супруга, то в данной ситуации при регистрации супруга по новому месту жительства Вашу семью снимут с учета нуждающихся в улучшении жилищных условий, так как по факту получиться, что Ваша семья выехала на место жительства в иной населенный пункт.

Улучшение жилищных условий

Читатель под ником user_402483 уточняет: «Будут ли учитывать квадратные метры в не полностью приватизированном жилье (выплачивать ещё 17 лет). Стоим в очереди как многодетная семья. Двухкомнатная квартира 46 кв. м., прописано 6 человек (я, муж, 3 детей, мама мужа)». 

Отвечает юрист, риэлтер АН «Этажи» Дмитрий Хмыль:

— В соответствии с законодательством Республики Беларусь, так как путем приватизации Вы приобрели в собственность жилое помещение (при приватизации в рассрочку право собственности никуда не исчезает оно всего лишь ограничено до полной выплаты стоимости объекта приватизации), то площадь данного приватизированного жилого помещения будет вычтена из нормируемого размера общей площади строящейся с использованием господдержки.

Кто может получить субсидию на строительство дома? Юрист отвечает на сложные вопросы по предоставлению господдержки
Фото использовано для иллюстрации

Льготное кредитование многодетной семьи

Ирина Гольдштейн так описывает сложившуюся ситуацию: «В 2011г. стали на очередь нуждающихся как многодетная семья (5 человек). В 2013г. заключили договор на получение льготного кредита на строительство дома в размере 564 млн. бел. руб. Из этой суммы получили 200 млн. бел. руб. Был факт не целевого использования кредитных средств, поэтому больше средств не выделялось. Банк закрыл кредитную линию в связи с тем, что пропущены сроки строительства. Выданная часть кредита семьёй выплачивается банку. На данный момент готовность дома 60%. С очереди нуждающихся не сняты, т. к. дом не введён в эксплуатацию. Средств достроить его больше нет. После этого в семье родилось ещё двое детей (состав семьи 7 человек). Действительно ли семья не может быть докредитована в связи с рождением новых детей, на которых льготный кредит не выдавался?»

Отвечает юрист, риэлтер АН «Этажи» Дмитрий Хмыль:

— Указание в кредитном договоре цели, на которую предоставляется кредит, согласно действующему законодательству не является обязательным. Однако если правила, действующие в конкретном банке, например, предусматривают размер процентов по кредитному договору целью его использования (на строительство жилого помещения установлен один размер процентов, на потребительские же кредиты другой и т.д.) либо в иных случаях, стороны достигают согласия и цель предоставления кредита включается в договор.

В соответствии с частью четвертой статьи 144 Банковского кодекса Республики Беларусь от 25 октября 2000 г. № 441-З, при неисполнении кредитополучателем условий кредитного договора о целевом использовании кредита кредитодатель, если иное не предусмотрено кредитным договором, вправе потребовать от кредитополучателя досрочного возврата (погашения) кредита, уплаты причитающихся процентов и (или) отказаться от дальнейшего кредитования кредитополучателя по этому договору.

То есть, с Вашей стороны был выявлен факт неисполнения условий кредитного договора о целевом использовании кредита и банк отказался от дальнейшего кредитования Вас по этому договору. Вдобавок ко всему в связи с нарушением сроков строительства банк закрыл Вам кредитную линию. Соответственно докредитоваться Вы не сможете.

В связи с тяжелым материальным положением и наличием пяти детей обратитесь по данному вопросу в Ваш местный исполнительный комитет, там более детально изучат Вашу ситуации и возможно смогут помочь Вам в решении данного вопроса, например, если раньше не использовали - получение семейного капитала.

Продажа льготной квартиры

Читатель под ником ashmarlovskaya спрашивает: «Продаем льготное жилье с погашением кредита, нужно разрешение от исполкома, в связи со сменой жительства. Сказали, не дадим разрешение, пока не зарегистрируйтесь, только не поняла где? Временная прописка без разницы где, или только в городе, в который уезжаем? Если зарегистрироваться у родителей пока приобретается жилье в другом городе, тогда разрешение дадут?» 

Отвечает директор ООО «Уласны дах» Людмила Лепарская:

— Да, при выдаче решения исполнительного комитета (администрации района), как правило, если вы меняете место жительства требуют, чтобы вы зарегистрировались вне населенного пункта в котором отчуждается данная недвижимость. В противном случае у них нет доказательства о ваших намерениях. У родителей зарегистрироваться можно.

Кто может получить субсидию на строительство дома? Юрист отвечает на сложные вопросы по предоставлению господдержки
Фото использовано для иллюстрации

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В последнее время читателей Realt.by как никогда остро волнуют вопросы предоставления господдержки при строительстве жилья. В рубрике «Вопрос-ответ» эксперты рынка...
 
Новости дня
Новости экономики
 
Компания Samsung стала самым популярным производителем смартфонов в мире
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Экономики

Свежие газеты

10.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
11.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Экономики)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика