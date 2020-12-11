Кто может получить субсидию на строительство дома? Юрист отвечает на сложные вопросы по предоставлению господдержки

В последнее время читателей Realt.by как никогда остро волнуют вопросы предоставления господдержки при строительстве жилья. В рубрике «Вопрос-ответ» эксперты рынка недвижимости рассказали, кто может получить субсидию на строительство дома, каким образом формируется очередь на жилье в Минске, на что может рассчитывать многодетная семья, если банк уже закрыл кредитную линию. Ответы на эти и другие сложные вопросы — в статье.
Ольга Кучук спрашивает: «Имею ли я право на получение субсидии на строительство дома по Указу №240 как многодетная семья, если в 2017 году получила участок для строительства дома как молодая семья? В собственности нет ничего, кроме этого участка».
— В соответствии с законодательством Республики Беларусь, если речь идет о строительстве дома на полученном Вами участке, то при соответствии определенным требованиям (Ваша семья состоит на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, относится к категории малообеспеченных, если кто-либо из членов семьи не является трудоспособным гражданином, не занятым в экономике и т.д.) так как Ваша семья является многодетной, то Вы имеете право на государственную поддержку в виде субсидии на уплату части процентов за пользование кредитом выдаваемым банками на строительство жилого помещения, и субсидии на погашение основного долга по этому кредиту.
Списки многодетных семей на выделение субсидии составляют местные исполнительные комитеты. Соответственно, что бы Вашу семью в данный список включили, Вам необходимо обратиться с соответствующим заявлением в местный исполнительный комитет по месту Вашей постановки на учет нуждающихся в улучшении жилищных условий.
Читатель под ником user_403048 спрашивает: «Я и супруг стоим на очереди как молодая семья. Если супруг сейчас выпишется из родительской квартиры и пропишется в Минской области, для того чтобы его приняли на учет нуждающихся в общежитии, по мету жительства супруги. Снимут ли нас с очереди? Можно ли восстановиться в очереди и в какой промежуток времени?»
— Если Ваша семья была принята на учет нуждающихся в улучшении жилищных условий по Вашему месту жительства, то регистрация Вашего супруга по новому месту жительства в ином населенном пункте, исходя из описанной ситуации не должна стать причиной для снятия Вашей семьи с учета нуждающихся в улучшении жилищных условий (семья не распалась, в собственности в населенном пункте по месту принятия на учет нуждающихся в улучшении жилищных условий жилого помещения не появилось и т.д.).
А вот если Ваша семья была принята на учет нуждающихся в улучшении жилищных условий по месту жительства Вашего супруга, то в данной ситуации при регистрации супруга по новому месту жительства Вашу семью снимут с учета нуждающихся в улучшении жилищных условий, так как по факту получиться, что Ваша семья выехала на место жительства в иной населенный пункт.
Читатель под ником user_402483 уточняет: «Будут ли учитывать квадратные метры в не полностью приватизированном жилье (выплачивать ещё 17 лет). Стоим в очереди как многодетная семья. Двухкомнатная квартира 46 кв. м., прописано 6 человек (я, муж, 3 детей, мама мужа)».
— В соответствии с законодательством Республики Беларусь, так как путем приватизации Вы приобрели в собственность жилое помещение (при приватизации в рассрочку право собственности никуда не исчезает оно всего лишь ограничено до полной выплаты стоимости объекта приватизации), то площадь данного приватизированного жилого помещения будет вычтена из нормируемого размера общей площади строящейся с использованием господдержки.
Ирина Гольдштейн так описывает сложившуюся ситуацию: «В 2011г. стали на очередь нуждающихся как многодетная семья (5 человек). В 2013г. заключили договор на получение льготного кредита на строительство дома в размере 564 млн. бел. руб. Из этой суммы получили 200 млн. бел. руб. Был факт не целевого использования кредитных средств, поэтому больше средств не выделялось. Банк закрыл кредитную линию в связи с тем, что пропущены сроки строительства. Выданная часть кредита семьёй выплачивается банку. На данный момент готовность дома 60%. С очереди нуждающихся не сняты, т. к. дом не введён в эксплуатацию. Средств достроить его больше нет. После этого в семье родилось ещё двое детей (состав семьи 7 человек). Действительно ли семья не может быть докредитована в связи с рождением новых детей, на которых льготный кредит не выдавался?»
— Указание в кредитном договоре цели, на которую предоставляется кредит, согласно действующему законодательству не является обязательным. Однако если правила, действующие в конкретном банке, например, предусматривают размер процентов по кредитному договору целью его использования (на строительство жилого помещения установлен один размер процентов, на потребительские же кредиты другой и т.д.) либо в иных случаях, стороны достигают согласия и цель предоставления кредита включается в договор.
В соответствии с частью четвертой статьи 144 Банковского кодекса Республики Беларусь от 25 октября 2000 г. № 441-З, при неисполнении кредитополучателем условий кредитного договора о целевом использовании кредита кредитодатель, если иное не предусмотрено кредитным договором, вправе потребовать от кредитополучателя досрочного возврата (погашения) кредита, уплаты причитающихся процентов и (или) отказаться от дальнейшего кредитования кредитополучателя по этому договору.
То есть, с Вашей стороны был выявлен факт неисполнения условий кредитного договора о целевом использовании кредита и банк отказался от дальнейшего кредитования Вас по этому договору. Вдобавок ко всему в связи с нарушением сроков строительства банк закрыл Вам кредитную линию. Соответственно докредитоваться Вы не сможете.
В связи с тяжелым материальным положением и наличием пяти детей обратитесь по данному вопросу в Ваш местный исполнительный комитет, там более детально изучат Вашу ситуации и возможно смогут помочь Вам в решении данного вопроса, например, если раньше не использовали - получение семейного капитала.
Читатель под ником ashmarlovskaya спрашивает: «Продаем льготное жилье с погашением кредита, нужно разрешение от исполкома, в связи со сменой жительства. Сказали, не дадим разрешение, пока не зарегистрируйтесь, только не поняла где? Временная прописка без разницы где, или только в городе, в который уезжаем? Если зарегистрироваться у родителей пока приобретается жилье в другом городе, тогда разрешение дадут?»
— Да, при выдаче решения исполнительного комитета (администрации района), как правило, если вы меняете место жительства требуют, чтобы вы зарегистрировались вне населенного пункта в котором отчуждается данная недвижимость. В противном случае у них нет доказательства о ваших намерениях. У родителей зарегистрироваться можно.