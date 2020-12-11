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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Сахарные заводы переводят на рыночные рельсы С нового года их пускают в свободное плавание, заявили в правительстве. Ранее отрасль стабильно пользовалась господдержкой. Ее оказывали для модернизации...

С нового года их пускают в свободное плавание, заявили в правительстве. Ранее отрасль стабильно пользовалась господдержкой. Ее оказывали для модернизации предприятий. Преференции были актуальны в непростых условиях работы последних лет, когда сказалась неблагоприятная внешняя конъюнктура. Эффективность отрасли упала вследствие мирового перепроизводства сахара и его профицита на рынке ЕАЭС. С 1 января заводам предложены рыночные принципы работы. При этом отдельные льготы останутся. Например, госзаказ на сахарную свеклу.