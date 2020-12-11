Источник материала: БT

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Поставки белорусской продукции за рубеж за 10 месяцев снизились на 13,9 % Белорусский экспорт отметился падением. Итоги десяти месяцев года показали снижение продаж без малого на 14 %. Зеркально упал импорт. Минус 18 %. В итоге сальдо...

Белорусский экспорт отметился падением. Итоги десяти месяцев года показали снижение продаж без малого на 14 %. Зеркально упал импорт. Минус 18 %. В итоге сальдо внешней торговли товарами и услугами оказалось в положительной зоне. Плюс 1,8 миллиарда долларов. Годом ранее его значение не дотянуло и до полумиллиарда. Более существенно сократился внешнеторговый оборот товаров - минус почти 17 %. Услуги упали не так значительно - 12 процентных пунктов. Положительное сальдо превысило 3 миллиарда долларов.