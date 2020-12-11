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Поставки белорусской продукции за рубеж за 10 месяцев снизились на 13,9 %

11.12.2020 11:29 — Новости Экономики | БT  
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Источник материала: БT

Белорусский экспорт отметился падением. Итоги десяти месяцев года показали снижение продаж без малого на 14 %. Зеркально упал импорт. Минус 18 %. В итоге сальдо внешней торговли товарами и услугами оказалось в положительной зоне. Плюс 1,8 миллиарда долларов. Годом ранее его значение не дотянуло и до полумиллиарда. Более существенно сократился внешнеторговый оборот товаров -  минус почти 17 %. Услуги упали не так значительно  - 12 процентных пунктов. Положительное сальдо превысило 3 миллиарда долларов.
 
 
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Белорусский экспорт отметился падением. Итоги десяти месяцев года показали снижение продаж без малого на 14 %. Зеркально упал импорт. Минус 18 %. В итоге сальдо...
 
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