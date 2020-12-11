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Белорусский рубль укрепился к трем основным валютам
11.12.2020 11:29 — Новости Экономики | БT
Источник материала: БTПо итогам последних торгов на Белорусской валютно-фондовой бирже рубль укрепился ко всем основным валютам. Доллар подешевел до 2 рублей 55 копеек. Евро на отметке 3 рубля 1 копейка. И за 100 российских дают 3,46 белорусских.
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По итогам последних торгов на Белорусской валютно-фондовой бирже рубль укрепился ко всем основным валютам. Доллар подешевел до 2 рублей 55 копеек. Евро на отметке 3...
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