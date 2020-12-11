Нацбанк увеличил минимальные размеры нормативного капитала банков

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 11 дек – Sputnik. Национальный банк Беларуси увеличил минимальные размеры нормативного капитала банков и небанковских кредитно-финансовых организаций, такая информация размещена на сайте регулятора.

Отмечается, что новые значения начнут действовать с 1 января 2021 года по 31 марта.

Для банков минимальный размер нормативного капитала увеличен на 3,96 миллиона белорусских рублей. Значение выросло с 58,10 миллиона до 62,06.

Небанковские кредитно-финансовые организации (НКФО), имеющие право продавать драгметаллы и камни, менять валюту, осуществлять кассовое обслуживание физлиц и юрлиц, заниматься перевозкой денег и ценностей, предоставлять ячейки для хранения, должны будут иметь капитал в 670 тысяч белорусских рублей. Это показатель увеличен на 40 тысяч.

НКФО, которые могут привлекать деньги юрлиц во вклады, заниматься инкассацией, открытием, ведением и привлечением счетов юрлиц, в том числе, в драгметаллах, должны иметь капитал не менее 3,44 миллионов рублей. Значение увеличилось на 220 тысяч.

Небанковские кредитно-финансовые организации, которые занимаются факторингом, выдают банковские гарантии и управляют денежными средствами по договору доверительного управления денежными средствами, должны иметь нормативный капитал в 6,92 миллионов белорусских рублей. Этот показатель увеличился на 440 тысяч.