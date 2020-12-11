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Нацбанк увеличил минимальные размеры нормативного капитала банков
11.12.2020 12:31 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 11 дек – Sputnik. Национальный банк Беларуси увеличил минимальные размеры нормативного капитала банков и небанковских кредитно-финансовых организаций, такая информация размещена на
© Sputnik / Виктор Толочко
Отмечается, что новые значения начнут действовать с 1 января 2021 года по 31 марта.
Для банков минимальный размер нормативного капитала увеличен на 3,96 миллиона белорусских рублей. Значение выросло с 58,10 миллиона до 62,06.
Небанковские кредитно-финансовые организации (НКФО), имеющие право продавать драгметаллы и камни, менять валюту, осуществлять кассовое обслуживание физлиц и юрлиц, заниматься перевозкой денег и ценностей, предоставлять ячейки для хранения, должны будут иметь капитал в 670 тысяч белорусских рублей. Это показатель увеличен на 40 тысяч.
НКФО, которые могут привлекать деньги юрлиц во вклады, заниматься инкассацией, открытием, ведением и привлечением счетов юрлиц, в том числе, в драгметаллах, должны иметь капитал не менее 3,44 миллионов рублей. Значение увеличилось на 220 тысяч.
Небанковские кредитно-финансовые организации, которые занимаются факторингом, выдают банковские гарантии и управляют денежными средствами по договору доверительного управления денежными средствами, должны иметь нормативный капитал в 6,92 миллионов белорусских рублей. Этот показатель увеличился на 440 тысяч.
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Для банков и небанковских кредитно-финансовых организаций минимальные размеры повысились значительно.
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