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Приоритеты: цифровая медицина, блокчейн, искусственный интеллект. Открыт венчурный фонд на 100 млн долларов

11.12.2020 12:33 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Венчурный фонд QPDigital заявил о поддержке перспективных проектов из стран СНГ и международных стартапов. Целевой объем фонда составит 100 млн долларов, сообщается в пресс-релизе.


Фото: Александра Квиткевич, TUT.BY

QPDigital специализируется на ранних раундах инвестиций: от pre-seed до раунда А. Инвестиционный фокус фонда направлен на стартапы из индустрий It-logistics, Digital Healthcare, Game Dev, Blockchain и AI. В портфеле QPDigital уже шесть сделок с общим объемом инвестиций на 2,6 млн долларов:

  • Watched — это платформа на базе ИИ, которая использует технологии машинного обучения для определения эмоциональной связи между покупателем и продуктом.
  • Медицинский онлайн-хаб Doc.UA, платформа включает в себя медицинские учреждения, услуги телемедицины и онлайн-аптеки.
  • WareTeka — это digital-платформа для продажи и аренды складов в Украине и Польше.
  • ABM Cloud — платформа по разработке и интеграции облачных решений для оптимизации бизнес-процессов .
  • Racoon.Recovery — это сертифицированное GDPR решение для реабилитации после травм и неврологических заболеваний с помощью технологий геймификации.
  • Решения платформы Datriсs позволяют корпорациям оптимизировать работу с большими данными посредством автоматизации процесса MLOps.

— Создавая QPDigital, мы решили занять нестандартную нишу на рынке венчурных инвестиций. С одной стороны, мы инвестируем в проекты ранней стадии зрелости, с другой — активно помогаем основателям в бизнес-девелопменте и правильном структурировании компании. Данный подход возможен лишь при сочетании сильной команды, качественного партнерства и новых технологий. Наша ключевая задача — довести стартапы до раунда В с максимальной оценкой и устойчивой бизнес-моделью", — комментирует Денис Вальвачев, CEO и управляющий партнер QPDigital

QPDigital — это проект инвестиционной компании Quarter Partners. Фонд уже поддержали Sigma Software, Startup Network, Lift99, Fedoriv Group и многие другие.

При отборе проектов эксперты QPDigital в первую очередь намерены смотреть на опыт и качество команды, наличие ценности продукта для потенциальных клиентов и на размер достижимого рынка. Для этого должен быть проведен customer development, описана бизнес-модель, протестирован продукт, разработана дорожная карта минимум на 2 года, включая план выхода на другие рынки.

Quarter Partners — многопрофильная инвестиционная группа, созданная украинским предпринимателем Андреем Ивановым. Компания проводила крупные сделки по привлечению акционерного капитала, продажи бизнесов стратегическим инвесторам в металлургии, энергетике, недвижимости, FMCG и сельском хозяйстве на общую сумму более 5 млрд долларов.

Денис Вальвачев 7 лет работал в Сбербанке на позиции управляющего директора. Отвечал за создание и развитие продуктов для VIP-клиентов с общим объемом портфеля свыше 40 млрд долларов. До этого 5 лет в инвестиционном банке Тройка Диалог, руководил развитием бизнеса в Уральском регионе.

 
 
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Венчурный фонд QPDigital заявил о поддержке перспективных проектов из стран СНГ и международных стартапов. Целевой объем фонда составит 100 млн долларов, сообщается в...
 
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