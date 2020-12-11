Более Br100 млн: подсчитано, сколько бюджет получил от страховых организаций

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 11 дек – Sputnik. Страховые организации уже перечислили в этом году в бюджет и внебюджетные фонды 108,1 миллиона рублей, рассказали в министерстве финансов.

Текущий показатель больше прошлогоднего на 0,4 миллиона рублей. По добровольным видам страхования взносы составили 772,1 миллиона. Удельный вес добровольных видов страхования в общей сумме страховых взносов – 62,8% (за январь - октябрь прошлого года – 61,9%).

Страховые взносы по обязательным видам страхования за январь – октябрь сложились на уровне 456,7 миллиона рублей, выплаты страхового возмещения и страхового обеспечения в целом по республике составили 650,7 млн рублей. Уровень страховых выплат в общей сумме страховых взносов за январь - октябрь – 53% (за январь - октябрь 2019-го – 50,9%).

Суммарно взносы страховых компаний за 10 месяцев текущего года составили 1,2 миллиарда рублей.

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