|
Россия хочет отрегулировать цены на сахар. Что будет с этим в Беларуси?
11.12.2020 13:53 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
На следующей неделе производители и розничные сети в России могут заключить межотраслевое соглашение для сдерживания цен на сахар. Как это решение может отразиться на белорусском рынке?
9 декабря президент России Владимир Путин на совещании отметил, что цены на сахар выросли на 71,5%, несмотря на то что объемов внутреннего производства хватает для того, чтобы закрыть потребности страны. Путин связал такой рост цен с «попыткой подогнать внутренние цены под мировые». Правительство отреагировало немедленно. Премьер-министр Михаил Мишустин заявил ряду ведомств, что они «упустили ситуацию с ростом цен на важную продукцию», а торговым сетям — «не надо наживаться на людях», и пообещал «разобраться с ценами».
10 декабря в правительстве России решили установить предельные цены на сахар, сообщает
По информации источников РБК, в рознице цена на этот продукт не должна превысить 45 российских рублей (1,55 белорусского рубля). Средняя цена в ноябре 2020 года, по данным Росстата, на полках магазинов составляла 52,4 рубля за 1 кг (+59% по сравнению с ноябрем 2019-го).
Подготовку межотраслевого соглашения для снижения цен на сахар журналистам подтвердил председатель правления «Союзроссахара» Андрей Бодин. Параметры документа еще будут обсуждаться, говорит источник «
Эксперты
Стоит напомнить, что белорусские власти ввели госрегулирование цен на сахар из-за хлынувшего в Беларусь дешевого российского сахара.
В конце декабря заканчивается действие постановления Министерства антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ), которым установлена предельная минимальная розничная цена белого кристаллического сахара. Цена сахара на полках с учетом НДС не должна опускаться ниже 1,5 рубля за килограмм.
10 декабря вице-премьер Александр Субботин
В МАРТ подтвердили, что «планировалось внести корректировки в порядок установления цен на сахар».
— Но в связи с принятием решений по ценовому регулированию сахара в России в настоящее время проводится оценка влияния такого решения на экспорт и импорт сахара в Беларуси. По итогам планируется принятие решения о регулировании цен на сахар в Беларуси, — сказал TUT.BY глава МАРТ Владимир Колтович.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На следующей неделе производители и розничные сети в России могут заключить межотраслевое соглашение для сдерживания цен на сахар. Как это решение может...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Экономики)