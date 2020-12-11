Россия хочет отрегулировать цены на сахар. Что будет с этим в Беларуси?

Источник материала: Tut.by

На следующей неделе производители и розничные сети в России могут заключить межотраслевое соглашение для сдерживания цен на сахар. Как это решение может отразиться на белорусском рынке?



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

9 декабря президент России Владимир Путин на совещании отметил, что цены на сахар выросли на 71,5%, несмотря на то что объемов внутреннего производства хватает для того, чтобы закрыть потребности страны. Путин связал такой рост цен с «попыткой подогнать внутренние цены под мировые». Правительство отреагировало немедленно. Премьер-министр Михаил Мишустин заявил ряду ведомств, что они «упустили ситуацию с ростом цен на важную продукцию», а торговым сетям — «не надо наживаться на людях», и пообещал «разобраться с ценами».

10 декабря в правительстве России решили установить предельные цены на сахар, сообщает РБК со ссылкой на два источника среди участников рынка, приглашенных на совещание у первого вице-премьера Андрея Белоусова, на котором было принято это решение.

По информации источников РБК, в рознице цена на этот продукт не должна превысить 45 российских рублей (1,55 белорусского рубля). Средняя цена в ноябре 2020 года, по данным Росстата, на полках магазинов составляла 52,4 рубля за 1 кг (+59% по сравнению с ноябрем 2019-го).

Подготовку межотраслевого соглашения для снижения цен на сахар журналистам подтвердил председатель правления «Союзроссахара» Андрей Бодин. Параметры документа еще будут обсуждаться, говорит источник « Коммерсанта ».

Эксперты Sugar.r u связывают нынешний рост цен в основном беспрецедентным падением цен в прошлом сезоне. «При сегодняшних ценах у свеклопроизводителей есть стимулы сажать свеклу весной и, соответственно, стабилизировать цены на сахар в новом сезоне. Нерыночное регулирование цен снизит привлекательность вложений в свеклу и только ухудшит ситуацию», считают эксперты.

Стоит напомнить, что белорусские власти ввели госрегулирование цен на сахар из-за хлынувшего в Беларусь дешевого российского сахара.

В конце декабря заканчивается действие постановления Министерства антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ), которым установлена предельная минимальная розничная цена белого кристаллического сахара. Цена сахара на полках с учетом НДС не должна опускаться ниже 1,5 рубля за килограмм.

10 декабря вице-премьер Александр Субботин сообщил , что со следующего года правительство решило пока не регулировать стоимость сахара, поскольку цены в регионе выровнялись. По информации TUT.BY, речь шла об уходе от установления минимальной цены. При этом цена регулировалась бы предельными торговыми надбавками. Сейчас килограмм сахара на полках магазинов стоит около 1,7 рубля.

В МАРТ подтвердили, что «планировалось внести корректировки в порядок установления цен на сахар».

— Но в связи с принятием решений по ценовому регулированию сахара в России в настоящее время проводится оценка влияния такого решения на экспорт и импорт сахара в Беларуси. По итогам планируется принятие решения о регулировании цен на сахар в Беларуси, — сказал TUT.BY глава МАРТ Владимир Колтович.