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Курсы валют к выходным: доллар и евро продолжили терять в цене
11.12.2020 15:15 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 11 дек – Sputnik. Российский рубль немного подрос, евро и доллар продолжили падать в цене на торгах Белорусской валютно-фондовой биржи в пятницу, сообщает Sputnik.
© Sputnik / Владимир Трефилов
В пятницу евро подешевел на 0,17%, доллар также потерял в цене - 0,56%, российский рубль подорожал на 0,71%. Напомним, что подобная
В результате Нацбанк Беларуси установил на выходные следующий официальный курс валют:
1 доллар – 2,533 белорусского рубля,
1 евро – 3,075 белорусского рубля,
100 российских рублей – 3,4639 белорусского рубля.
Напомним, что банки при установлении курса учитывают многие факторы, одним из них является спрос. Наличие иностранной валюты в обменниках банков лучше уточнять заранее по телефону. Также не лишним будет спросить и актуальный курс, поскольку в течение дня он может меняться даже в выходные.
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В последний рабочий день недели тенденции не изменились – российский рубль продолжил укрепляться, европейская и американская валюта немного упали.
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