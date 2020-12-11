Курсы валют к выходным: доллар и евро продолжили терять в цене

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 11 дек – Sputnik. Российский рубль немного подрос, евро и доллар продолжили падать в цене на торгах Белорусской валютно-фондовой биржи в пятницу, сообщает Sputnik.

В пятницу евро подешевел на 0,17%, доллар также потерял в цене - 0,56%, российский рубль подорожал на 0,71%. Напомним, что подобная тенденция сохраняется всю последнюю неделю - такого длительного, хотя и незначительного, падения курсов двух валют и роста третьей на наблюдалось достаточно давно.

В результате Нацбанк Беларуси установил на выходные следующий официальный курс валют:

1 доллар – 2,533 белорусского рубля,

1 евро – 3,075 белорусского рубля,

100 российских рублей – 3,4639 белорусского рубля.

Напомним, что банки при установлении курса учитывают многие факторы, одним из них является спрос. Наличие иностранной валюты в обменниках банков лучше уточнять заранее по телефону. Также не лишним будет спросить и актуальный курс, поскольку в течение дня он может меняться даже в выходные.

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