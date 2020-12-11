Остались лазейки, барьеры, изъятия. Лукашенко подвел итоги белорусского председательства в ЕАЭС

Источник материала: Tut.by

Александр Лукашенко в пятницу подвел итоги белорусского председательства в ЕАЭС в этом году на заседании Высшего Евразийского экономического совета, которое, как сообщила пресс-служба президента, прошло в онлайн-режиме.



Фото: пресс-служба президента

Лукашенко напомнил, что было принято несколько актов по переходу к единой или общей политике в сельском хозяйстве, энергетике, транспорте. Проработаны возможности применения антидемпинговых, компенсационных и специальных мер для защиты экономических интересов производителей товаров в ЕАЭС. Продолжено согласование подходов к принципам и механизмам функционирования и государственного регулирования интегрированного валютного рынка, расширению использования национальных валют во взаимных расчетах, девалютизации экономик стран, формированию общей расчетной инфраструктуры и платежного пространства.

— Инициирован ряд мер по импортозамещению в промышленности и сельском хозяйстве. Однако участники союза периодически нарушают договоренности и вносят предложения о беспошлинном ввозе на территорию ЕАЭС тех или иных товаров третьих стран, аналоги которых производятся у нас в союзе. Мы имеем выпадающие бюджетные доходы, фактически поддерживаем иностранного производителя и дискредитируем нашу общую работу по развитию промышленной кооперации и снижению зависимости от импорта, — обратил внимание Лукашенко.

Он также отметил, что необходимо использовать потенциал Евразийского экономического союза для продвижения продукции на рынки третьих стран.

Президент отметил, что в этом году в ЕАЭС были приняты решения в сфере технического регулирования, но отсутствуют результаты в урегулировании вопроса о методах контроля содержания лекарственных средств в пищевой продукции животного происхождения, в том числе в переработанной.

— Проблема не решается несколько лет. Считаю, что этот вопрос комиссия принципиально должна урегулировать в течение следующего года, — подчеркнул он.

По словам Лукашенко, в этом году в ЕАЭС заметно активизирована работа по устранению барьеров, максимальному сокращению изъятий и ограничений на внутреннем рынке союза. Есть подвижки в сдерживании появления новых видов препятствий.

— Но этого недостаточно, — убежден он. — До настоящего времени не внедрен разрешительный порядок введения национальных ограничительных мер с их предварительным рассмотрением органами союза. Осталась лазейка в виде возможности многократного введения изъятий в сфере госзакупок.

Лукашенко также призвал усиливать полномочия Евразийской экономической комиссии, признав, что «успехов здесь тоже пока немного».

— О каком развитии может идти речь, если комиссия до сих пор не наделена правом обращаться как самостоятельный субъект в Суд ЕАЭС по спорным вопросам? — спросил Лукашенко.

Он отметил, что острие атак из-за пределов ЕАЭС нацелено прежде всего на Россию. — Мы все отмечаем, что времена непростые. Непростые они прежде всего для наших близких друзей и братьев — Российской Федерации. Вы видите, что острие атак из-за пределов нацелено на Россию, мы это в Беларуси остро ощущаем, — заявил Лукашенко, пожелав Путину терпения в эти непростые времена.

— У нас был непростой високосный 2020 год, непростым будет и 2021 год. Знаю, что в Казахстане год начнется с парламентских выборов. Мы хотели бы пожелать Казахстану успехов в проведении этой политической кампании. То, что она будет непростой, вы это видите и по Беларуси, и по другим странам, — отметил Лукашенко.