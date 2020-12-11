Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 11 дек – Sputnik. На Дарасинском руднике, который открыли в мае 2019-го, начали проходку шахты, рассказал Sputnik помощник генерального директора ОАО "Беларуськалий" Вадим Шумак.

"Начата проходка клетевого ствола Дарасинского рудника. По нему будет осуществляться доставка людей и оборудования в шахту", - уточнил Шумак.

Подземную инфраструктуру рудника планируют развить в течение восьми лет. Его ресурсы позволят продлить срок службы 3-го рудоуправления как минимум на 50 лет. Проектная мощность рудника составит порядка 8 миллионов тонн руды в год с последующим увеличением до 9 миллионов.

Шахтное поле разместится под территорией сразу трех районов: Солигорского, Любанского и Слуцкого. Запасы калийных солей планируется отрабатывать на глубине от 499 до 1000 метров.

С вводом нового производства в эксплуатацию откроется 840 новых рабочих мест. Введенный в 2009 году Краснослободский рудник стал сырьевой базой для второго рудоуправления. Для первого рудоуправления в 2012 году был построен Березовский рудник.

За 60 лет работы "Беларуськалий" добыл более 1,5 миллиарда тонн руды, произвел порядка 350 миллионов тонн калийных удобрений.

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