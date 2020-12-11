Лошица по $468 за «квадрат». Посмотрели, как быстро обычный «спальник» превращается в каменные джунгли для многодетных

Новость о застройке микрорайона Лошица для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, появилась в прошлом году. Тогда же стало известно: основным застройщиком в Лошице-8 выступит ОАО «МАПИД», заказчик — УКС «Мингорисполкома», разработчик проекта — РУП «Институт Военпроект».

Недавно глава Администрации Ленинского района Петр Шостак отрапортовал : жилье для граждан, состоящих на учете нуждающихся строится заданными государством темпами. Более того, возможно, уже в следующем году вопрос очереди на жилье для многодетных семей в этом районе будет снят. Так, к концу года в Лошице будут сданы в эксплуатацию шесть многоквартирных домов, что позволит закрывать жилищный вопрос 300 семьям. А в самое ближайшее время строители приступят к возведению еще 8 жилых домов.

Всего же в Ленинском районе 670 многодетных семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий. Из оставшихся 370 семей 200 направят на строительство к концу года.