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Лошица по $468 за «квадрат». Посмотрели, как быстро обычный «спальник» превращается в каменные джунгли для многодетных

11.12.2020 17:07 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

Минск развивается, микрорайоны застраиваются, новостройки растут и радуют глаз яркими красками. Особенно это касается районов, которые застраиваются жильем для многодетных семей. Сегодня для этой категории минчан больше всего жилья строится в Лошице —  туда мы и отправились. Смотрите, как изменился район чуть больше, чем за полгода.

Лошица по 8 за «квадрат». Посмотрели, как быстро обычный «спальник» превращается в каменные джунгли для многодетных
Лошица по 8 за «квадрат». Посмотрели, как быстро обычный «спальник» превращается в каменные джунгли для многодетных
Лошица по 8 за «квадрат». Посмотрели, как быстро обычный «спальник» превращается в каменные джунгли для многодетных

Новость о застройке микрорайона Лошица для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, появилась в прошлом году. Тогда же стало известно: основным застройщиком в Лошице-8 выступит ОАО «МАПИД», заказчик — УКС «Мингорисполкома», разработчик проекта — РУП «Институт Военпроект». 

Недавно глава Администрации Ленинского района Петр Шостак отрапортовал: жилье для граждан, состоящих на учете нуждающихся строится заданными государством темпами. Более того, возможно, уже в следующем году вопрос очереди на жилье для многодетных семей в этом районе будет снят. Так, к концу года в Лошице будут сданы в эксплуатацию шесть многоквартирных домов, что позволит закрывать жилищный вопрос 300 семьям. А в самое ближайшее время строители приступят к возведению еще 8 жилых домов.

Всего же в Ленинском районе 670 многодетных семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий. Из оставшихся 370 семей 200 направят на строительство к концу года.

Лошица по 8 за «квадрат». Посмотрели, как быстро обычный «спальник» превращается в каменные джунгли для многодетных
Лошица по 8 за «квадрат». Посмотрели, как быстро обычный «спальник» превращается в каменные джунгли для многодетных
Лошица по 8 за «квадрат». Посмотрели, как быстро обычный «спальник» превращается в каменные джунгли для многодетных

Мы были в Лошице в марте этого года. Прогресс, как говорится, налицо. Те дома, строительство которых еще только начиналось, уже в ближайшее время будут введены в эксплуатацию. А яркие высотки видны издалека: оранжевые цвета фасадов выгодно выделяются на сером фоне улиц.


Лошица по 8 за «квадрат». Посмотрели, как быстро обычный «спальник» превращается в каменные джунгли для многодетных
Вид на микрорайон в марте 2020 года
Лошица по 8 за «квадрат». Посмотрели, как быстро обычный «спальник» превращается в каменные джунгли для многодетных
То же место в декабре 2020 года
Лошица по 8 за «квадрат». Посмотрели, как быстро обычный «спальник» превращается в каменные джунгли для многодетных
Лошица по 8 за «квадрат». Посмотрели, как быстро обычный «спальник» превращается в каменные джунгли для многодетных
Лошица по 8 за «квадрат». Посмотрели, как быстро обычный «спальник» превращается в каменные джунгли для многодетных

В идеале вместе с новыми квадратными метрами должны расти и объекты инфраструктуры, и вот здесь в столице все же есть небольшая загвоздка.

Несмотря на то, что в 2019 году власти города заявляли, что острой проблемы с нехваткой мест в детских садах в районе нет, проблему в переукомплектованностью детских дошкольных учреждений образования все же признавали. И вот буквально в сентябре этого года здесь открыли "здоровьесберегающий" детский сад №574 на 230 мест.

Также в Лошице-8 уже есть и свой гипермаркет.

Лошица по 8 за «квадрат». Посмотрели, как быстро обычный «спальник» превращается в каменные джунгли для многодетных
Лошица по 8 за «квадрат». Посмотрели, как быстро обычный «спальник» превращается в каменные джунгли для многодетных
Лошица по 8 за «квадрат». Посмотрели, как быстро обычный «спальник» превращается в каменные джунгли для многодетных
Лошица по 8 за «квадрат». Посмотрели, как быстро обычный «спальник» превращается в каменные джунгли для многодетных

Проектная декларация, которая вышла в ноябре, озвучила стоимость «квадрата» в новостройках — 1226,81 руб. (для нормируемой площади) и 1444,80 руб. (для площади, превышающей нормированную). Речь идет о жилом доме №4.1 по генплану, который планируется ввести в эксплуатацию в августе 2021 года. 

В жилом доме №4.3 стоимость квадратного метра немного дороже — 1358,61 руб. (для нормируемой площади) и 1601,06 руб. (для площади, превышающей нормированную). 

Но есть и плохие новости для дольщиков, и их сразу две. Во-первых, участники строительства оплачивают также индексацию, начисленную на собственные средства застройщика, направленные на строительство до начала привлечения средств дольщиков. А во-вторых, застройщик оставляет за собой право менять стоимость «квадрата» в одностороннем порядке в случае изменения прогнозных индексов стоимости строительно-монтажных работ в нормативный период строительства.

Лошица по 8 за «квадрат». Посмотрели, как быстро обычный «спальник» превращается в каменные джунгли для многодетных
Лошица по 8 за «квадрат». Посмотрели, как быстро обычный «спальник» превращается в каменные джунгли для многодетных
Лошица по 8 за «квадрат». Посмотрели, как быстро обычный «спальник» превращается в каменные джунгли для многодетных
Лошица по 8 за «квадрат». Посмотрели, как быстро обычный «спальник» превращается в каменные джунгли для многодетных

 
Теги: Новости, Минск
 
 
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