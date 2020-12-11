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Лошица по $468 за «квадрат». Посмотрели, как быстро обычный «спальник» превращается в каменные джунгли для многодетных
11.12.2020 17:07 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Минск развивается, микрорайоны застраиваются,
Новость о застройке микрорайона Лошица для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий,
Недавно глава Администрации Ленинского района Петр Шостак
Всего же в Ленинском районе 670 многодетных семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий. Из оставшихся 370 семей 200 направят на строительство к концу года.
Мы были в Лошице
В идеале вместе с новыми квадратными метрами должны расти и объекты инфраструктуры, и вот здесь в столице все же есть небольшая загвоздка.
Несмотря на то, что в 2019 году власти города
Также в Лошице-8 уже есть и свой гипермаркет.
Проектная декларация, которая вышла в ноябре,
В жилом доме №4.3 стоимость квадратного метра немного дороже — 1358,61 руб. (для нормируемой площади) и 1601,06 руб. (для площади, превышающей нормированную).
Но есть и плохие новости для дольщиков, и их сразу две. Во-первых, участники строительства оплачивают также индексацию, начисленную на собственные средства застройщика, направленные на строительство до начала привлечения средств дольщиков. А во-вторых, застройщик оставляет за собой право менять стоимость «квадрата» в одностороннем порядке в случае изменения прогнозных индексов стоимости строительно-монтажных работ в нормативный период строительства.
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Лошица по $468 за «квадрат». Посмотрели, как быстро обычный «спальник» превращается в каменные джунгли для многодетных
Минск развивается, микрорайоны застраиваются, новостройки растут и радуют глаз яркими красками. Особенно это касается районов, которые застраиваются жильем для...
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