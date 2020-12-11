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В ближайшие дни первый энергоблок БелАЭС снова запустят
11.12.2020 17:15 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 11 дек – Sputnik. Более 200 испытаний и исследований выполнено на первом энергоблоке БелАЭС на этапе энергопуска, сообщает пресс-служба Минэнерго.
© Photo : пресс-служба Госкорпорации "Росатом"
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При этом в Минэнерго объяснили, что тестирование систем и оборудования на атомной станции продлится вплоть до 11 декабря.
"Данный этап предусматривает проведение наиболее важных эксплуатационных испытаний, в том числе проверку соответствия физических параметров и характеристик оборудования и систем проектным в стационарных и переходных режимах работы энергоблока", - сообщили сегодня в пресс-службе.
После чего заверили, что все ключевые задания при проведении испытаний на Белорусской атомной станции под Островцом были выполнены.
В Минэнерго особо отметили, что "в ближайшие дни этап энергетического пуска планируется завершить, энергоблок снова подключат к сети".
В настоящее время проводится подготовка к следующему этапу, который специалисты называют опытно-промышленной эксплуатацией атомной станции.
Что происходит на БелАЭС?
© Photo : Из личного архива Станислава Митраховича
Первый энергоблок включен в общую энергосистему страны 3 ноября. Позже прошла официальная церемония с участием Александра Лукашенко. Турбина первого блока Островецкой АЭС остановилась 8 ноября – на пятый день после его включения в энергосистему Беларуси. Как заверил глава строительства АЭС Виталий Полянин, это не повлияло на безопасность атомной станции и график производимых работ.
После того, была произведена замена трансформаторов напряжения и испытано теплоэнергетическое оборудование, первый энергоблок включили в сеть. Сейчас реактор работает на 40% мощности, как и до его остановки.
Пока на АЭС продолжаются испытания оборудования энергоблока, а в опытно-промышленную эксплуатацию его собираются ввести в следующем месяце.
Основной партнер Беларуси в проекте по строительству станции — российская компания "Атомстройэкспорт".
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