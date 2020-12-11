В ближайшие дни первый энергоблок БелАЭС снова запустят

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 11 дек – Sputnik. Более 200 испытаний и исследований выполнено на первом энергоблоке БелАЭС на этапе энергопуска, сообщает пресс-служба Минэнерго.

Ранее в профильном ведомстве 3 декабря сообщили , что в рамках завершения этапа энергетического пуска на БелАЭС осуществлено плановое отключение первого энергоблока от энергосистемы, реакторная установка остановлена.

При этом в Минэнерго объяснили, что тестирование систем и оборудования на атомной станции продлится вплоть до 11 декабря.

"Данный этап предусматривает проведение наиболее важных эксплуатационных испытаний, в том числе проверку соответствия физических параметров и характеристик оборудования и систем проектным в стационарных и переходных режимах работы энергоблока", - сообщили сегодня в пресс-службе.

После чего заверили, что все ключевые задания при проведении испытаний на Белорусской атомной станции под Островцом были выполнены.

В Минэнерго особо отметили, что "в ближайшие дни этап энергетического пуска планируется завершить, энергоблок снова подключат к сети".

В настоящее время проводится подготовка к следующему этапу, который специалисты называют опытно-промышленной эксплуатацией атомной станции.

Что происходит на БелАЭС?

Во вторник 1 декабря в министерстве, что на первом энергоблоке БелАЭС продолжаются комплексные испытания: во время одного из них был произведен сброс пара, а затем выяснилось, что необходимо провести дополнительную корректировку работы крышек шумопоглотителей.

Первый энергоблок включен в общую энергосистему страны 3 ноября. Позже прошла официальная церемония с участием Александра Лукашенко. Турбина первого блока Островецкой АЭС остановилась 8 ноября – на пятый день после его включения в энергосистему Беларуси. Как заверил глава строительства АЭС Виталий Полянин, это не повлияло на безопасность атомной станции и график производимых работ.

После того, была произведена замена трансформаторов напряжения и испытано теплоэнергетическое оборудование, первый энергоблок включили в сеть. Сейчас реактор работает на 40% мощности, как и до его остановки.

Пока на АЭС продолжаются испытания оборудования энергоблока, а в опытно-промышленную эксплуатацию его собираются ввести в следующем месяце.

Основной партнер Беларуси в проекте по строительству станции — российская компания "Атомстройэкспорт".

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