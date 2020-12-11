﻿ МАРТ просит рассказывать, в каких магазинах сильно выросли цены. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

МАРТ просит рассказывать, в каких магазинах сильно выросли цены

11.12.2020 17:53 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 11 дек – Sputnik. Министерство антимонопольного регулирования и торговли просит белорусов информировать о случаях, когда цены растут необоснованно быстро – ведомство обещает при необходимости отреагировать и принять меры.

© Sputnik / Максим Богодвид
Госрегулирование цен на социально значимые товары продлили в Беларуси

"Сравнению подлежат одинаковые товары: одного и того же производителя, объема, веса и иных качественных характеристик", – отметили в министерстве.

МАРТ напомнило, что в Беларуси введено временное государственное регулирование цен на социально значимые товары, гречневую крупу и сахар.

Если граждане заметили, что растут цены, их просят заполнить анкету – в ней указать свои данные, место расположения торгового объекта, наименование товара, а также старую и новую его стоимость. Следует также написать, когда именно была зафиксирована та или иная цена.

Защита предоставленных персональных данных будет осуществляется в порядке, предусмотренном законом "Об информации, информатизации и защите информации", отметили в МАРТ. Этот закон подразумевает запрет на распространение личных данных.

"Также обращаем внимание на то, что информация, полученная в ходе данного онлайн-анкетирования, не является обращением граждан и требования закона "Об обращениях граждан и юридических лиц" на него не распространяются", – отметили в министерстве.

Это значит, что МАРТ не обязан реагировать на каждое обращение и давать по нему письменные пояснения.

Ведомство периодически проверяет торговые сети и штрафует некоторые из них за пренебрежение порядком ценообразования. Так, на минувшей неделе главное управление МАРТ по Гродненской области оштрафовало торговую сеть за превышение предельных уровней торговых надбавок на социально значимые товары. Там вдвое завышали стоимость гречки и устанавливали слишком высокие цены на некоторые другие продукты.

Читайте также:

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Министерство опубликовало специальную анкету, которую можно заполнить, если произошел необоснованный рост цены на определенный товар.
 
Новости дня
Новости экономики
 
Интернет и "межгород" подорожают в Беларуси с 21 декабря
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Экономики

Свежие газеты

10.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
11.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Экономики)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика