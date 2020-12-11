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МАРТ просит рассказывать, в каких магазинах сильно выросли цены
11.12.2020 17:53 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 11 дек – Sputnik. Министерство антимонопольного регулирования и торговли просит белорусов информировать о случаях, когда цены растут необоснованно быстро – ведомство обещает при необходимости отреагировать и принять меры.
© Sputnik / Максим Богодвид
"Сравнению подлежат одинаковые товары: одного и того же производителя, объема, веса и иных качественных характеристик", – отметили в министерстве.
МАРТ напомнило, что в Беларуси введено временное государственное регулирование цен на социально значимые товары, гречневую крупу и сахар.
Если граждане заметили, что растут цены, их просят заполнить
Защита предоставленных персональных данных будет осуществляется в порядке, предусмотренном законом "Об информации, информатизации и защите информации", отметили в МАРТ. Этот закон подразумевает запрет на распространение личных данных.
"Также обращаем внимание на то, что информация, полученная в ходе данного онлайн-анкетирования, не является обращением граждан и требования закона "Об обращениях граждан и юридических лиц" на него не распространяются", – отметили в министерстве.
Это значит, что МАРТ не обязан реагировать на каждое обращение и давать по нему письменные пояснения.
Ведомство периодически проверяет торговые сети и штрафует некоторые из них за пренебрежение порядком ценообразования. Так, на минувшей неделе главное управление МАРТ по Гродненской области оштрафовало торговую сеть за превышение предельных уровней торговых надбавок на социально значимые товары. Там
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Министерство опубликовало специальную анкету, которую можно заполнить, если произошел необоснованный рост цены на определенный товар.
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