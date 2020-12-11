ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Интернет и "межгород" подорожают в Беларуси с 21 декабря

11.12.2020 17:53 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 11 дек – Sputnik. Доступ в интернет, услуги местной и междугородней связи подорожают в Беларуси с 21 декабря, сообщает Белтелеком.

© CC BY-SA 2.0 / Steven Lilley / Phone
Звонить по домашнему телефону и пересылать бандероли станет дороже

Тарифы для физических лиц на местную связь вырастут на 4,5%, междугороднюю связь – на 18%. Доступ в интернет подорожает на 1,46%. Тарифы для юрлиц останутся без изменений. Тарифы на другие услуги электросвязи повышаются в среднем на 5%.

Как пояснили в Белтелекоме, тарифы решено пересмотреть с целью доведения их до уровня возмещения затрат. Кроме того, это позволит специалистам предприятия продолжить реализацию крупных телекоммуникационных проектов, в частности строительство PON-сетей (технология пассивных оптических сетей).

В компании отметили, что новые тарифы не коснутся услуг доступа в линейно-кабельные сооружения, выделенного доступа в интернет, предоставления в пользование каналов и линий междугородней связи, объединения корпоративных сетей по IP-протоколу (VPN), звукового сопровождения мероприятий, услуг видеоконтроля и некоторых других.

Читайте также: 

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Цены для физлиц на местную связь вырастут на 4,5%, междугороднюю – на 18%. Решение изменить тарифы приняли, чтобы довести их до уровня возмещения затрат.
 
Новости дня
Новости экономики
 
В ближайшие дни первый энергоблок БелАЭС снова запустят
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Экономики

Свежие газеты

10.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
11.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Экономики)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика