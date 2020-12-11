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Интернет и "межгород" подорожают в Беларуси с 21 декабря
11.12.2020 17:53 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 11 дек – Sputnik. Доступ в интернет, услуги местной и междугородней связи подорожают в Беларуси с 21 декабря, сообщает Белтелеком.
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Тарифы для физических лиц на местную связь вырастут на 4,5%, междугороднюю связь – на 18%. Доступ в интернет подорожает на 1,46%. Тарифы для юрлиц останутся без изменений. Тарифы на другие услуги электросвязи повышаются в среднем на 5%.
Как пояснили в Белтелекоме, тарифы решено пересмотреть с целью доведения их до уровня возмещения затрат. Кроме того, это позволит специалистам предприятия продолжить реализацию крупных телекоммуникационных проектов, в частности строительство PON-сетей (технология пассивных оптических сетей).
В компании отметили, что новые тарифы не коснутся услуг доступа в линейно-кабельные сооружения, выделенного доступа в интернет, предоставления в пользование каналов и линий междугородней связи, объединения корпоративных сетей по IP-протоколу (VPN), звукового сопровождения мероприятий, услуг видеоконтроля и некоторых других.
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Цены для физлиц на местную связь вырастут на 4,5%, междугороднюю – на 18%. Решение изменить тарифы приняли, чтобы довести их до уровня возмещения затрат.
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