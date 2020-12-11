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ЕАЭС переходит ко второму этапу создания общего рынка газа

11.12.2020 18:33 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 11 дек – Sputnik. Государства Евразийского экономического союза начали переход ко второму этапу создания общего рынка газа, сообщила в пятницу помощник председателя коллегии ЕЭК Ия Малкина.

© Sputnik
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"Во время сегодняшнего заседания было принято решение о переходе ко второму этапу формирования общего рынка газа. Это создание инфраструктурной, технологической и правовой основы формирования рынка газа", – цитирует ее слова БелТА.

Итогом данных мероприятий должно стать подписание договора о формировании общего рынка газа в ЕАЭС. В нем найдут отражение принципы регулирования и работы рынка, порядок взаимодействия государств при транспортировке топлива, правила  обеспечения доступа к транспортной системе и ценовая политика.

По словам Малкиной, белорусская сторона надеется, что разработка положений договора будет завершена уже в следующем году.

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Теги: Минск
 
 
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Белорусская сторона надеется, что разработка положений договора об общем рынке будет завершена уже в следующем году.
 
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