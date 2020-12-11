«Репортеры без границ»: Беларусь подтверждает свой статус самой опасной для журналистов страны Европы

Источник материала: Tut.by

За четыре месяца в Беларуси было зафиксировано почти 450 случаев

нарушения свободы слова. Об этом заявляют «Репортеры без границ»

и называют происходящее в стране репрессиями беспрецедентного масштаба.



Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

— Беларусь подтверждает свой статус самой опасной для журналистов страны Европы. С 9 августа в ней было арестовано около 370 журналистов, восемь из них до сих пор находятся в тюрьме за свою работу. Правоохранительные органы умышленно и жестко нападают на журналистов, освещающих демонстрации с явной целью: заставить замолчать прессу, чтобы «исчезли» протестные движения, — указывают «Репортеры».

Согласно статистике, которую приводит организация:

число нарушений прав журналистов за четыре месяца выросло в четыре раза ;

за четыре месяца выросло ; число журналистов за решеткой выросло более чем в пять раз.

К нарушениям свободы слова относятся незаконные аресты, отзывы аккредитации, обыски, отключения интернета и цензура, а также создание препятствий для печати и распространения газет. Если в период избирательной кампании было зафиксировано 102 таких нарушения, то после выборов — 449.

Из 368 журналистов, арестованных с 9 августа по 30 ноября, более 80 были арестованы на срок более трех дней, при этом сроки арестов растут: если в августе средний срок ареста составлял пять дней, то сейчас — 13 дней.

— Еще один признак ужесточения режима заключается в том, что начиная с ноября как минимум семь журналистов были привлечены к уголовной ответственности или получили угрозы подобного уголовного преследования. Им грозит несколько лет заключения, — отмечают «Репортеры без границ». Организация ссылается на данные Белорусской ассоциации журналистов, согласно которым не менее 62 журналистов стали жертвами насилия, жестокого обращения и даже пыток во время содержания под стражей.

В докладе «Репортеров» содержатся рекомендации белорусским властям, ЕС, ОБСЕ, ООН и Совету Европы по прекращению репрессий. Они, в частности, рекомендуют Еврокомиссии и Совету Европы заморозить любую финансовую помощь Беларуси; ЕС — продолжить усилия по введению экономических санкций, ООН и ОБСЕ — не оставлять без внимания факты нарушения прав и свобод СМИ.

От белорусских властей организация требует обеспечить безопасные условия для работы журналистов и СМИ, аккредитовать журналистов иностранных СМИ, перестать ограничивать доступ к интернету, прекратить цензуру и блокировку новостных сайтов и любые ограничения для блогеров, обеспечить доступ к типографиям печатным СМИ и прочее.

— Республика Беларусь, возглавляемая Александром Лукашенко с 1994 года, который переизбирается каждые пять лет в первом туре, занимает 153-е место из 180 стран в мировом рэнкинге свободы прессы за 2020 год, — напоминают «Репортеры без границ».