Швейцария присоединилась к европейским санкциям против Беларуси

Источник материала: Tut.by

Швейцария присоединилась ко второму пакету санкций , которые Евросоюз одобрил 6 ноября. В санкционный список, напомним, попали 15 белорусских чиновников, в том числе и Александр Лукашенко.



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Швейцария ввела санкции в отношении Александра Лукашенко и 14 высокопоставленных чиновников. В список вошли помощник президента Виктор Лукашенко, глава Администрации президента Игорь Сергеенко, руководитель КГБ Иван Тертель, начальник Следственного комитета Иван Носкевич, глава ОАЦ Андрей Павлюченко, пресс-секретарь Лукашенко Наталья Эйсмонт и другие.

Если в Швейцарии обнаружатся их счета, то они должны быть заморожены. Швейцарские финансовые структуры обязаны уведомить Государственный секретариат экономики об их наличии.

Также Совет Федерации Швейцарии решил внести поправки в постановление, включив в него эмбарго на вооружения и товары, которые в Беларуси могут использоваться для внутренних репрессий.

Новые ограничительные меры начали действовать с 18.00 11 декабря.