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Швейцария присоединилась к европейским санкциям против Беларуси
12.12.2020 06:09 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Швейцария присоединилась ко
Швейцария
Если в Швейцарии обнаружатся их счета, то они должны быть заморожены. Швейцарские финансовые структуры обязаны уведомить Государственный секретариат экономики об их наличии.
Также Совет Федерации Швейцарии решил внести поправки в постановление, включив в него эмбарго на вооружения и товары, которые в Беларуси могут использоваться для внутренних репрессий.
Новые ограничительные меры начали действовать с 18.00 11 декабря.
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Также Совет Федерации Швейцарии решил внести поправки в постановление, включив в него эмбарго на вооружения и товары, которые могут использоваться для внутренних...
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