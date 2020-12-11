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Россельхознадзор отменил санкции в отношении 4 предприятий Беларуси
12.12.2020 09:01 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 11 дек – Sputnik. Россельхознадзор частично отменил ограничения на поставки некоторых видов продукции с четырех белорусских предприятий, сообщила служба.
© Sputnik / Виктор Толочко
"Служба с 14 декабря отменяет введенные ранее ограничения на поставки в Россию определенных видов продукции следующих белорусских предприятий: ПУП "Калинковичский молочный комбинат" – сухой молочной продукции, ОАО "Милкавита" – творога, сухой молочной продукции", – сказали в Россельхознадзоре.
Кроме этого, с указанной даты разрешен ввоз в режиме усиленного лабораторного контроля продукции ОАО "Брестский мясокомбинат" и ЗАО "Юнимит".
Такое решение служба приняла на основании полученных от белорусской стороны материалов расследования и гарантий Департамента ветеринарного и продовольственного надзора Минсельхозпрода республики
Для поставок есть условие: продукция этих предприятий, отправляемая в РФ, должна быть изготовлена после 14 декабря и иметь электронные ветеринарные сертификаты.
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Для поставок есть условие: продукция этих предприятий, отправляемая в РФ, должна быть изготовлена после 14 декабря.
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