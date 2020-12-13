Правительство рассказало, кому повысят зарплаты в 2021 году

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 13 дек - Sputnik. Увеличение средств на развитие здравоохранения, культуры, спорта, а также на повышение зарплаты наименее оплачиваемым категориям граждан заложено в проекте бюджета на следующий год, заявил вице-премьер Игорь Петришенко в программе "Контуры" на телеканале ОНТ.

"На зарплату в бюджетной сфере на 2021 год предусмотрено 16,5 миллиарда (рублей - Sputnik). Около 50 миллионов запланировано на повышение зарплаты низкооплачиваемым категориям граждан (дворникам, нянечкам и другим)", - сказал вице-премьер.

По его словам, на следующий год предусмотрены также доплаты медикам, которые связаны с борьбой с COVID-19.

В бюджете на эти цели зарезервировано почти 120 миллионов рублей, уточнил он.

По его словам, в 2021 году запланировано увеличить выделение бюджетных денег на социальную сферу, в частности за здравоохранение - на 6,8%, на образование более чем на 8%, на культуру, спорт и масс-медиа - более чем на 7% по сравнению с тем, что было в уходящем году.

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