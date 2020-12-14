Сдать квартиру за 59 секунд. Риэлтер рассказывает, как агентство недвижимости уходит в Tik-Tok и Youtube

Источник материала: realt.by

Продвижение своих объектов через соцсети – фича для риэлтерского сообщества не новая. Кто-то выкладывает фото продаваемых квартир на своей страничке в Фейсбуке, кто-то ведет телеграм-канал, посвященный нестандартным домам, кто-то дает советы в инстаграме. Мы даже однажды рассказывали , как нужно риэлтеру себя вести в соцсетях. Начальник отдела аренды агентства «Гарант Недвижимость» Владислав Сафронов стал одним из первых белорусских агентов, кто решил опробовать популярный у молодежи Tik-Tok. Кроме того, Владислав делает обзоры для Youtube и делится лайфхаками в Instagram. О том, реально ли сдать квартиру за 59 секунд, расскажем в нашем материале.



Для тех, кто не хочет встречаться в пандемию, видеоконтент – идеальный вариант Владислав Сафронов говорит, что сперва агентство пришло в «инсту». Сегодня у компании две активные страницы: одна – общая, вторая – посвящена исключительно аренде квартир. Именно арендой занимается и сам Владислав. Помимо визуального контента (фотографий объектов), тут можно найти полезные лайфхаки по съему квартир, получить ответы на вопросы от специалистов. - Весной, когда люди стали бояться ходить на показы, мы поняли, что пора идти дальше и переводить все наши объекты в видеоформат. Именно тогда мы стали активно осваивать Youtube. Мы увидели, что несмотря на пандемию, люди не перестали думать о переезде: о том, чтобы снять или купить квартиру. Видеоформат обеспечивает возможность безопасного, дистанционного просмотра. В итоге, на сегодняшний день мы отсняли более 100 арендных квартир. Причем, это – хорошо снятое видео, с музыкой, профессиональным монтажом. В результате, клиенты могут «погулять» по интересующей их квартире в любое время, а мы тратим меньше времени на показы из разряда «нам просто посмотреть» и «ну, знаете, на фотографиях все как-то по-другому было».



Начальник отдела аренды отмечает, что к производству видеоконтента в агентстве подготовились серьезно: закупили видеооборудование, провели мастер-классы для каждого агента по азам съемки, посадили отдельного специалиста, который монтирует и заливает видео на канал. При этом, одна из задач – добиться того, чтобы квартира выглядела естественно, без применения фильтров. - Далее мы решили делать не только видеотуры, но и рубрику «Острый вопрос». Пользователи задавали нам какие-то вопросы, а наши агенты или юристы отвечали на них. Получилось, что мы знакомили людей с нашей командой и давали полезную «инфу». Ну а затем к Владиславу пришла идея попробовать себя в качестве блогера, который делает обзоры квартир. - Я обнаружил, что в Беларуси толковых видео-обзоров квартир в блогерском стиле просто нет. Никто честно не рассказывает о плюсах или минусах объекта. А ведь именно подача от первого лица – это то, что сегодня цепляет пользователя. Не фото, не сухое объявление, а живой контент с импровизацией, искренними эмоциями и спонтанными комментариями конкретного человека. В общем, в один прекрасный день мы позвали оператора, поехали на один из наших объектов и сняли видеообзор по всем, что называется, «блогерским» правилам.

Новый формат подписчикам «Гарант Недвижимости» понравился. На этот момент именно у этого видео на канале наибольшее количество просмотров. Конечно, до славы популярных ютуберов Владиславу пока далеко (с апреля все видео на канале набрали порядка 10 тысяч просмотров), но он не намерен останавливаться. - Я вижу, что к нам на канал приходят не только те, кто хочет арендовать квартиру. Это нормально, когда пользователям просто интересно посмотреть чужой ремонт, или понаблюдать за конкретным блогером. Мы постепенно завоевываем аудиторию, прокачиваем канал и рассчитываем выстрелить. Мы спросили у Влада, а как собственники относятся к видеосъемке в их квартирах? - Если вначале еще и был некоторый скептицизм (ай, а может и не надо), то сейчас уже не агенты спрашивают разрешения у собственников, а собственники просят агентов: «приезжайте, снимите мою квартиру». Честно говоря, мы уже устраиваем кастинг среди собственников, чью квартиру поедем снимать первой. Все сегодня прекрасно понимают, что объявления на столбах уже не работают. Сейчас все продвигается через соцсети. У нас есть заявки с инстаграм и ютуб, когда люди пишут: видел такую-то квартиру, готов подъехать заключить договор.

Показать квартиру за 20 секунд После первых шагов в ютуб, Владислав Сафронов решил разобраться и с популярной сетью Tik-Tok. - Я решил посмотреть, как там все устроено и обнаружил, что бизнес-страниц тут совсем немного, а агентств недвижимости вообще нет. В итоге, это дало нам сильную мотивацию стать первыми из сферы недвижимости, кто пришел в эту сеть. Влад рассказал, что для того, чтобы снять первые ролики для Tik-Tok, он изучил популярных тик-токеров, промониторил белорусские каналы, разобрался с форматом и правилами этой сети. К примеру, продолжительность ролика в Tik-Tok – всего 59 секунд. За это время надо чем-то привлечь, удивить и рассмешить пользователя. - В Tik-Tok человек заходит, чтобы отдохнуть. Самое главное здесь – не нагружать зрителя. Мы выкладываем сюда юмористические ролики на 10-15 секунд, тизер интересных квартир на 20-30 секунд или нечто информативное на 50 секунд. Я бы сказал, что это площадка, с помощью которой можно продвигать другие площадки. Кому интересно – перейдет дальше.

Несмотря на то, что Tik-Tok Владислав с коллегами запустил всего месяц назад, на канале уже неплохие цифры просмотров. На всех видео – порядка 7 тысяч. Съемки в роликах: «обязаловка» или по желанию? Довольно часто бывает так, что руководитель в один момент активизирует деятельность во всех соцсетях, быстро наполняет их контентом, какое-то время обновляет, а потом бросает. В итоге, в интернете есть целые «кладбища» не обновляемых страниц компаний. Для того, чтобы этого не случилось, Владислав советует составлять контент-план так, чтобы каждый день хотя бы в одной из соцсетей выходило что-то новенькое. В «Гарант Недвижимости» за наполнением страничек следит специальный человек. Что касается вопроса об «обязательности» производства контента, то, как говорит наш собеседник, в их компании это уже переросло в привычку: без камеры и без идеи на объект агенты уже и не выезжают. Так как коллектив агентства довольно молодой, многим интересно принять участие в написании сценариев, поиске реквизита для съемок и самих съемках. Кстати, для самого Владислава съемки – это работа по специальности. У Влада есть театральное образование: он закончил Институт культуры по специальности «Режиссура и актерское мастерство». - Сейчас многие агенты жалуются на тяжелый год: пандемия, курсы скачут, кредитов нет, еще и политическая ситуация. Мы же решили не грустить, а использовать это время для прокачки новых ресурсов. Я верю, что когда мы вернемся к обычной жизни, то спрос на квартиры не просто вернется, а вырастет в разы. А тут как раз и мы со своим видеоконтентом (смеется, - прим. авт.). Читайте также: «Публиковать в своей ленте объявления о продаже квартир – грубейшая ошибка». Лайфхаки для работы риэлтеров в соцсетях «Риэлтер должен выглядеть на свою комиссию и уметь отказывать клиентам». Бизнес-тренер Алексей Гусев рассказал о продажах