Что происходит в Беларуси 14 декабря

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14.12.2020 10:31 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

По понедельникам утренняя сводка новостей стала традиционной. Из-за разницы во времени свои фото и видео c акций досылают белорусские диаспоры. Ждут суда те, кого задержали во время воскресных шествий. Но несмотря на это, протестные активности продолжаются. Тем временем Александр Лукашенко собрался в очередное медучреждение. Об этом и не только в нашем онлайне.

 
Теги: Новости
 
 
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По понедельникам утренняя сводка новостей стала традиционной. Из-за разницы во времени свои фото и видео c акций досылают белорусские диаспоры. Ждут суда те, кого...
 
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