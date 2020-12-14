Что происходит в Беларуси 14 декабря

Источник материала: Tut.by

По понедельникам утренняя сводка новостей стала традиционной. Из-за разницы во времени свои фото и видео c акций досылают белорусские диаспоры. Ждут суда те, кого задержали во время воскресных шествий. Но несмотря на это, протестные активности продолжаются. Тем временем Александр Лукашенко собрался в очередное медучреждение. Об этом и не только в нашем онлайне.