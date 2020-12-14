Беларусь вошла в топ-15 самых популярных у россиян стран для вложения капитала, обойдя модный офшор

Источник материала: Tut.by

В перечне стран, в которых накоплены самые большие объемы прямых инвестиций из России, Беларусь по итогам первого полугодия 2020 года обогнала Британские Виргинские острова. Информация об этом содержится в недавно опубликованном отчете Центробанка РФ по остаткам прямых инвестиций из России за рубеж на 1 июля 2020 года.

По сравнению с началом года объем поступивших в Беларусь из России ресурсов сократился — с 4,429 млрд долларов на 1 января 2020 года до 3,999 млрд долларов на 1 июля 2020 года. Уменьшились как участие российских компаний в капитале (с 3,681 млрд до 3,298 млрд долларов), так и долговые обязательства местных заемщиков (с 748 млн до 701 млн долларов).

Несмотря на уменьшение накоплений, Беларуси по популярности у российских инвесторов удалось обойти мировой офшор Британские Виргинские острова. Инвестиции в этой юрисдикции сократились более чем в два раза — 3,5 млрд долларов против 7,239 млрд.

В итоге Беларусь вошла в топ-15 самых популярных у россиян стран для вложений капитала и сохранила первое место на постсоветском пространстве.

Согласно данным Центробанка РФ, кроме Беларуси в число самых привлекательных юрисдикций на середину 2020 года входили Кипр (199,93 млрд долларов), Нидерланды (44,566 млрд), Джерси (32,281 млрд), Австрия (27,245 млрд), Великобритания (23,681 млрд), Люксембург (22,385 млрд), Швейцария (20,907 млрд), Ирландия (9, 396 млрд), Сингапур (8,476 млрд), Германия (8,442 млрд), США (7,064 млрд), Испания (6,352 млрд), Турция (5,437 млрд) и Багамы (5,072 млрд).

В целом в первом полугодии остатки российских прямых инвестиций в мировой экономике сократились с 501,157 млрд до 479,768 млрд долларов.

Среди вышеперечисленных стран они стали меньше на Кипре, в Нидерландах, Ирландии, Сингапуре, Германии, США, Испании, Турции и на Багамах. И, наоборот, выросли на Джерси, в Австрии, Великобритании, Люксембурге и Швейцарии.

Среди стран бывшего СССР второе место после Беларуси занял Казахстан с показателем 3,494 млрд долларов. Объем российских вложений в экономику этой страны сократился за полугодие на 190 млн долларов.