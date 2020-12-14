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Россия продлила срок продэмбарго до конца 2021 года. Беларусь может продолжать зарабатывать на этом

14.12.2020 13:07 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Правительство России продлило действие специальных экономическим мер (продовольственное эмбарго) до 31 декабря 2021 года, документ размещен на официальном портале правовой информации. Великобританию и Северную Ирландию включили в список стран, на которые распространяется действие эмбарго, поскольку они вышли из ЕС. Одновременно продлевается обязанность по уничтожению ввозимой санкционной продукции.

Продуктовое эмбарго в России было введено в августе 2014 года, а через год вступил в силу указ, который предусматривает уничтожение всей сельхозпродукции и сырья, ввозимых в страну вопреки запрету. Контрсанкции были введены в ответ на ограничительные меры, наложенные в отношении России западными странами после того, как Крым вошел в состав РФ. Согласно данным опроса фонда «Общественное мнение», большинство россиян против уничтожения продуктов, ввезенных в обход санкций, пишет «Коммерсантъ».

Как показало исследование российского Национального рейтингового агентства, Беларусь стала основным поставщиком продуктов питания на российский рынок, заменив попавшие под санкции страны Запада. Причем в целом ряде случаев речь идет не о замещении, а о реэкспорте все той же «запрещенки».

Поставки сыромолочной продукции из ЕС и Украины в Россию переместились в Беларусь как основную страну отправления. Доля Беларуси в российском импорте сыромолочной продукции двукратно увеличилась (с 40% до 80%) в стоимостном выражении, говорится в исследовании. Беларусь также «забрала» на себя весь объем мясных поставок на российский рынок, ранее приходившийся на ЕС.

 
 
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Как показало исследование российского Национального рейтингового агентства, Беларусь стала основным поставщиком продуктов питания на российский рынок, заменив...
 
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