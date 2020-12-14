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Валютная выручка Беларуси в январе-октябре снизилась на 13,7%

14.12.2020 13:07 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Валютная выручка Беларуси в январе-октябре сократилась на 13,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, свидетельствуют официальные статданные.


Фото: Александра Квиткевич, TUT.BY

За 10 месяцев валютная выручка составила почти 30 млрд долларов и уменьшилась по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 4,7 млрд долларов.

В том числе выручка от экспорта товаров составила 22,1 млрд долларов и уменьшилась на 15,7%, или на 4,1 млрд долларов, выручка от экспорта услуг составила 7,2 млрд долларов и сократилась на 7%, или на 0,5 млрд долларов.

По мнению экспертов, значительное сокращение валютной выручки в этом году обусловлено влиянием нескольких факторов: уменьшением поставок российской нефти в Беларусь в первом квартале; сокращением внешнего спроса на белорусские товары и услуги из-за пандемии; снижением стоимости в мире сырьевых товаров (нефтепродуктов и калийных удобрений), которые экспортирует Беларусь.

Международные финансовые организации прогнозируют, что из-за уменьшения внешнего спроса на белорусские товары и услуги экономика страны в 2020 году сократится. Белорусское правительство планировало сохранить объем ВВП на уровне прошлого года, однако сейчас ожидает снижение ВВП на 0,8−0,9% по итогам года.

Белорусские власти прогнозируют, что в 2021 году на фоне восстановления мировой экономики от пандемии удастся нарастить экспорт более чем на 5% и увеличить ВВП на 1,8%.

Между тем зарубежные аналитики ожидают, что в будущем году белорусская экономика может находиться в состоянии стагнации.

«В следующем году экономика Беларуси может столкнуться со стагнацией — снижением ВВП на 0,1%», — считает старший аналитик центра странового анализа ЕАБР Анатолий Харитончик.

По его мнению, один из основных факторов, который будет сдерживать восстановительный процесс белорусской экономики, — последствия напряженной социально-политической ситуации в стране.

«Это будет выражаться в низкой инвестиционной активности, а также в потере динамизма в развитии ИТ-сектора. В целом, по нашим оценкам, восстановление докризисного уровня произойдет в Беларуси не ранее 2023 года», — отметил Харитончик.

 
 
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За 10 месяцев валютная выручка составила почти 30 млрд долларов и уменьшилась по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 4,7 млрд долларов.
 
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