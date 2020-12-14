Мониторинг цен предложения квартир в Минске за 7-14 декабря 2020 года

Рост индекса цен на вторичное жилье в столице в последнюю неделю в большей степени был обусловлен изменением цен в Октябрьском районе Минска. Причем произошло это не за счет физического повышения цен собственниками квартир, а из-за сокращения числа объявлений с более дешевыми квартирами в районе. Именно здесь за последние 7 дней количество выставленных на продажу объектов уменьшилось на 11%. В других районах небольшая положительная динамика прослеживалась у Московского и Партизанского районов. В остальных средние цены квадратного метра за неделю снизились.