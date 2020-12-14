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Мониторинг цен предложения квартир в Минске за 7-14 декабря 2020 года
14.12.2020 14:05 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
По сравнению с прошлой неделей средняя цена квартир в новостройках Минска не изменилась и на данный момент равна 1301 $/м2. Разрыв между средним уровнем цен первичного и вторичного рынков в настоящее время составляет 35 $/м2.
Количество выставленных на продажу объектов за последнюю неделю снизилось на 1.9%. Сильнее всего сократилось количество объявлений о продаже 1-комнатных квартир — на 4.5% за последние 7 дней. Предложение 2-комнатных квартир за тот же период практически не изменилось, 3- и 4-комнатных квартир — уменьшилось на 1%.
Рост индекса цен на вторичное жилье в столице в последнюю неделю в большей степени был обусловлен изменением цен в Октябрьском районе Минска. Причем произошло это не за счет физического повышения цен собственниками квартир, а из-за сокращения числа объявлений с более дешевыми квартирами в районе. Именно здесь за последние 7 дней количество выставленных на продажу объектов уменьшилось на 11%. В других районах небольшая положительная динамика прослеживалась у Московского и Партизанского районов. В остальных средние цены квадратного метра за неделю снизились.
По прошествии недели в областных центрах Беларуси сложилась следующая ценовая ситуация (подробности по ссылке):
В крупных городах Минской области средний уровень цен на квартиры установился на таких отметках: Борисов — 617 $/м2 (+0.5%), Солигорск — 828 $/м2 (-0.6%), Молодечно — 750 $/м2 (+0.4%), Жодино — 742 $/м2 (+0.4%), Слуцк — 571 $/м2 (-0.9%).
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За неделю, с 7 по 14 декабря 2020 года, аналитическим центром Realt.by были отмечены следующие изменения на рынке жилья города Минска:
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