ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Мониторинг цен предложения квартир в Минске за 7-14 декабря 2020 года

14.12.2020 14:05 — Новости Экономики | realt.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: realt.by

Индекс цен вторичного рынка жилья за последние 7 дней увеличился на 0.5% и составил 1336 $/м2.

По сравнению с прошлой неделей средняя цена квартир в новостройках Минска не изменилась и на данный момент равна 1301 $/м2. Разрыв между средним уровнем цен первичного и вторичного рынков в настоящее время составляет 35 $/м2.

Мониторинг цен предложения квартир в Минске за 7-14 декабря 2020 года

Положительная динамика цен наблюдается на вторичном рынке жилья белорусской столицы вторую неделю подряд.

Мониторинг цен предложения квартир в Минске за 7-14 декабря 2020 года

Читайте также: Однушки" подешевели на 1,4%, «трешки» — на 3,7%. Обзор рынка аренды квартир в Минске за ноябрь 2020 года

Количество выставленных на продажу объектов за последнюю неделю снизилось на 1.9%. Сильнее всего сократилось количество объявлений о продаже 1-комнатных квартир — на 4.5% за последние 7 дней. Предложение 2-комнатных квартир за тот же период практически не изменилось, 3- и 4-комнатных квартир — уменьшилось на 1%.

Мониторинг цен предложения квартир в Минске за 7-14 декабря 2020 года

Среди типов квартир преобладал небольшой рост цен. Чуть сильнее - у 1-комнатных квартир (+1.1% за неделю), чуть меньший - у 2- и 3-комнатных квартир.


Мониторинг цен предложения квартир в Минске за 7-14 декабря 2020 года

Рост индекса цен на вторичное жилье в столице в последнюю неделю в большей степени был обусловлен изменением цен в Октябрьском районе Минска. Причем произошло это не за счет физического повышения цен собственниками квартир, а из-за сокращения числа объявлений с более дешевыми квартирами в районе. Именно здесь за последние 7 дней количество выставленных на продажу объектов уменьшилось на 11%. В других районах небольшая положительная динамика прослеживалась у Московского и Партизанского районов. В остальных средние цены квадратного метра за неделю снизились.


Мониторинг цен предложения квартир в Минске за 7-14 декабря 2020 года

Различия между частями города выглядят на данный момент так:

Мониторинг цен предложения квартир в Минске за 7-14 декабря 2020 года

По прошествии недели в областных центрах Беларуси сложилась следующая ценовая ситуация (подробности по ссылке):

Брест — 819 $/м2 (+0.1%), Витебск — 616 $/м2 (-0.5%), Гомель — 622 $/м2 (-0.5%), Гродно — 716 $/м2 (-0.8%), Могилев — 652 $/м2 (-0.3%).

В крупных городах Минской области средний уровень цен на квартиры установился на таких отметках: Борисов — 617 $/м2 (+0.5%), Солигорск — 828 $/м2 (-0.6%), Молодечно — 750 $/м2 (+0.4%), Жодино — 742 $/м2 (+0.4%), Слуцк — 571 $/м2 (-0.9%).

 
Теги: Брест, Витебск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
За неделю, с 7 по 14 декабря 2020 года, аналитическим центром Realt.by были отмечены следующие изменения на рынке жилья города Минска:
 
Новости дня
Новости экономики
 
Латушко обратился к Макею и рассказал, как можно избежать новых санкций ЕС
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Экономики

Свежие газеты

13.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
14.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Экономики)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2020 21.by
Яндекс.Метрика