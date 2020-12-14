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Самое дешевое жилье в Минске. Подборка квартир в столице стоимостью до $40 тысяч

14.12.2020 14:05 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

До завершения богатого на события 2020 года осталось совсем немного. И, возможно, сейчас самое время, чтобы решить свой жилищный вопрос или выгодно вложить накопленные средства. Мы сделали подборку самых дешевых квартир в базе Realt.by, где, например, «однушка» в Минске стоит $34,9 тысячи.

Самое дешевое жилье в Минске. Подборка квартир в столице стоимостью до тысяч

Сразу нужно оговорить, что в нашу подборку самых дешевых квартир не вошли варианты в блокированных жилых домах. Здесь можно найти вариант с отдельным входом и изолированной комнатой стоимостью ниже $34 тысяч. Например, вот такая однокомнатная квартира по ул. Строителей продается как раз за $30 тысяч.

Самое дешевое жилье в Минске. Подборка квартир в столице стоимостью до тысяч

Если рассматривать варианты жилья в многоквартирных домах, то здесь цены начинаются от $34,9 тысяч.

Однокомнатная квартира на ул. Передовая за $34,9 тысяч

В Партизанском районе Минска выставлена на продажу «однушка» общей площадью 21,1 кв.м. При этом площадь жилой комнаты составляет 11,79 кв.м., кухни — 4,56 кв.м. 

Это жилье на первом этаже пятиэтажного жилого дома 1974 года постройки. Собственник уточняет, что капремонт в доме проводился в 2006 году.

Самое дешевое жилье в Минске. Подборка квартир в столице стоимостью до тысяч
Самое дешевое жилье в Минске. Подборка квартир в столице стоимостью до тысяч
Самое дешевое жилье в Минске. Подборка квартир в столице стоимостью до тысяч
Самое дешевое жилье в Минске. Подборка квартир в столице стоимостью до тысяч

Ремонт в объявлении охарактеризован как «удовлетворительный». Дальше собственник перечисляет преимущества объекта: «Недалеко от центра, готова к проживанию, толстые кирпичные стены, застеклённый балкон, вид из окон во двор и на детскую площадку, метро «Тракторный завод» — 20 минут неспешным шагом, парковочные места без проблем». Близость к центру этого объекта, конечно, спорная, но все остальные характеристики, скорее всего, соответствуют действительности.

Самое дешевое жилье в Минске. Подборка квартир в столице стоимостью до тысяч

В доме напротив расположен магазин «Евроопт», рядом есть больница и аптека. Из очевидных недостатков — прямо напротив дома большая промзона.

Однокомнатная квартира на ул. Жиновича за $34,9 тысяч

За те же деньги в Заводском районе продается «однушка» чуть большей площади — 27,9 кв.м. Площадь жилой комнаты — 17,51 кв.м., кухни — 5,18 кв.м. 

Квартира расположена на последнем этаже четырехэтажного дома 1958 года постройки. По словам собственника, в 2017 году в доме был проведен капитальный ремонт, во время которого «утеплили и оштукатурили фасад дома, поменяли электрические кабели в слаботочном щитке, канализационные трубы в стояке. Заменили газовые и отопительные трубы. Установили стеклопакеты ПВХ. Отремонтировали балконы».

Самое дешевое жилье в Минске. Подборка квартир в столице стоимостью до тысяч
Самое дешевое жилье в Минске. Подборка квартир в столице стоимостью до тысяч
Самое дешевое жилье в Минске. Подборка квартир в столице стоимостью до тысяч

Сегодня квартира не жилая, полностью готова к проведению ремонта. В объявлении это указано как преимущество: «Практически у каждого человека есть свое видение какой должна быть его и только его квартира, как выглядеть, чем наполнена, цветовая гамма, отделка».

Что касается инфраструктуры, то в шаговой доступности расположены магазины, банки, почта, поликлиника. В пешей доступности (около 7 минут) есть остановка обещственного транспорта, станция метро «Партизанская».

Самое дешевое жилье в Минске. Подборка квартир в столице стоимостью до тысяч
Самое дешевое жилье в Минске. Подборка квартир в столице стоимостью до тысяч
Самое дешевое жилье в Минске. Подборка квартир в столице стоимостью до тысяч

Интересно, что риэлтер, который размещал объявление, покупателя этой квартиры видит как «человека, готового на великие свершения». Далее главный козырь специалиста рынка — «цена максимально приближена к реальной».

Двухкомнатная квартира по ул. Брилевская за $37,9 тысяч

В Октябрьском районе чуть подороже можно купить двухкомнатную квартиру общей площадью 30 кв.м. Площадь жилых комнат здесь составит 10,4 кв.м. и 6,4 кв.м., в кухни — 5,5 кв.м.

Это жилье, расположенное на пятом этаже пятиэтажного дома 1964 года постройки. Капремонт в доме проводился довольно давно — в 1992 году.

Самое дешевое жилье в Минске. Подборка квартир в столице стоимостью до тысяч

Самое дешевое жилье в Минске. Подборка квартир в столице стоимостью до тысяч
Самое дешевое жилье в Минске. Подборка квартир в столице стоимостью до тысяч
Самое дешевое жилье в Минске. Подборка квартир в столице стоимостью до тысяч

В описании объекта собственник довольно скуп на эмоции — лишь сухие факты и расположение дома на карте. Судя по фотографиям, дом расположен в довольно зеленом районе, в пешей доступности недавно открывшаяся ст.м. «Ковальская Слобода».

Однокомнатная квартира по ул. Голодеда за $37,95 тысяч 

В Заводском районе Минска выставлена на продажу однокомнатная квартира общей площадью 31,4 кв.м. Площадь жилой комнаты — 16,8 кв.м, кухни — 7,1 кв.м. Квартира расположена на 5 этаже девятиэтажного дома 1976 года постройки.

Самое дешевое жилье в Минске. Подборка квартир в столице стоимостью до тысяч
Самое дешевое жилье в Минске. Подборка квартир в столице стоимостью до тысяч
Самое дешевое жилье в Минске. Подборка квартир в столице стоимостью до тысяч

Практически в самом начале объявления собственник уточняет, что это жилье, подготовленное под ремонт: «Переплачивать за чужой вкус не надо». Одни из преимуществ назван большой балкон — 5 кв.м.

Самое дешевое жилье в Минске. Подборка квартир в столице стоимостью до тысяч
Самое дешевое жилье в Минске. Подборка квартир в столице стоимостью до тысяч
Самое дешевое жилье в Минске. Подборка квартир в столице стоимостью до тысяч

В объявлении указано, что у этого дома «шикарное расположение». Если перейти через дорогу, то можно прогуляться по парку «Красная Слобода» или провести время на набережной реки Свислочь. Также в пешей доступности расположена «Чижовка-Арена». 

Однокомнатная квартира по ул. Жилуновича за $39,9 тысячи

В том же Заводском районе по ул. Жилуновича продается еще одна однокомнатная квартира общей площадью 29,69 кв.м. Площадь жилой комнаты — 16,18 кв.м.. кухни — 5,92 кв.м.

Жилье находится на 3 этаже пятиэтажного дома 1969 года постройки. В пешей доступности находится кинотеатр «Комсомолец», магазин «Евроопт», аптеки, отделение почты, банка, банкоматы, сады, школы. До ст.м. «Партизанская» нужно будет проехать 1 остановку на общественном транспорте.

Самое дешевое жилье в Минске. Подборка квартир в столице стоимостью до тысяч
Самое дешевое жилье в Минске. Подборка квартир в столице стоимостью до тысяч
Самое дешевое жилье в Минске. Подборка квартир в столице стоимостью до тысяч

Риэлтер, который продает этот объект недвижимости, перечисляет множество преимуществ такого вложения средств: «Кирпичные стены позволят легко сделать перепланировку, если это необходимо. Можно будет сделать квартиру-студию, объединив кухню с комнатой. А можно с комфортом жить и в такой, где большая комната 16,18м2, где много места и для мебели, и для проживания. Кухня почти 6 кв.м. может быть также очень удобной, если в ней грамотно расставить мебель».

Самое дешевое жилье в Минске. Подборка квартир в столице стоимостью до тысяч
Самое дешевое жилье в Минске. Подборка квартир в столице стоимостью до тысяч
Самое дешевое жилье в Минске. Подборка квартир в столице стоимостью до тысяч

«Идеальный вариант для Ваших инвестиций! В таком месте и в таком состоянии Вы всегда сможете сдать эту квартиру выгодно» — итоговый аргумент продавца. 

Если подходящий вариант найти не удалось, то всегда можно купить квартиру в Минске, изучив предложение самых разных объектов недвижимости в базе Realt.by.

 
Теги: Минск
 
 
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До завершения богатого на события 2020 года осталось совсем немного. И, возможно, сейчас самое время, чтобы решить свой жилищный вопрос или выгодно вложить...
 
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