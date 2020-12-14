Самое дешевое жилье в Минске. Подборка квартир в столице стоимостью до $40 тысяч

До завершения богатого на события 2020 года осталось совсем немного. И, возможно, сейчас самое время, чтобы решить свой жилищный вопрос или выгодно вложить накопленные средства. Мы сделали подборку самых дешевых квартир в базе Realt.by, где, например, «однушка» в Минске стоит $34,9 тысячи.
Сразу нужно оговорить, что в нашу подборку самых дешевых квартир не вошли варианты в блокированных жилых домах. Здесь можно найти вариант с отдельным входом и изолированной комнатой стоимостью ниже $34 тысяч. Например, вот такая однокомнатная квартира по ул. Строителей продается как раз за $30 тысяч.
Если рассматривать варианты жилья в многоквартирных домах, то здесь цены начинаются от $34,9 тысяч.
В Партизанском районе Минска выставлена на продажу «однушка» общей площадью 21,1 кв.м. При этом площадь жилой комнаты составляет 11,79 кв.м., кухни — 4,56 кв.м.
Это жилье на первом этаже пятиэтажного жилого дома 1974 года постройки. Собственник уточняет, что капремонт в доме проводился в 2006 году.
Ремонт в объявлении охарактеризован как «удовлетворительный». Дальше собственник перечисляет преимущества объекта: «Недалеко от центра, готова к проживанию, толстые кирпичные стены, застеклённый балкон, вид из окон во двор и на детскую площадку, метро «Тракторный завод» — 20 минут неспешным шагом, парковочные места без проблем». Близость к центру этого объекта, конечно, спорная, но все остальные характеристики, скорее всего, соответствуют действительности.
В доме напротив расположен магазин «Евроопт», рядом есть больница и аптека. Из очевидных недостатков — прямо напротив дома большая промзона.
За те же деньги в Заводском районе продается «однушка» чуть большей площади — 27,9 кв.м. Площадь жилой комнаты — 17,51 кв.м., кухни — 5,18 кв.м.
Квартира расположена на последнем этаже четырехэтажного дома 1958 года постройки. По словам собственника, в 2017 году в доме был проведен капитальный ремонт, во время которого «утеплили и оштукатурили фасад дома, поменяли электрические кабели в слаботочном щитке, канализационные трубы в стояке. Заменили газовые и отопительные трубы. Установили стеклопакеты ПВХ. Отремонтировали балконы».
Сегодня квартира не жилая, полностью готова к проведению ремонта. В объявлении это указано как преимущество: «Практически у каждого человека есть свое видение какой должна быть его и только его квартира, как выглядеть, чем наполнена, цветовая гамма, отделка».
Что касается инфраструктуры, то в шаговой доступности расположены магазины, банки, почта, поликлиника. В пешей доступности (около 7 минут) есть остановка обещственного транспорта, станция метро «Партизанская».
Интересно, что риэлтер, который размещал объявление, покупателя этой квартиры видит как «человека, готового на великие свершения». Далее главный козырь специалиста рынка — «цена максимально приближена к реальной».
В Октябрьском районе чуть подороже можно купить двухкомнатную квартиру общей площадью 30 кв.м. Площадь жилых комнат здесь составит 10,4 кв.м. и 6,4 кв.м., в кухни — 5,5 кв.м.
Это жилье, расположенное на пятом этаже пятиэтажного дома 1964 года постройки. Капремонт в доме проводился довольно давно — в 1992 году.
В описании объекта собственник довольно скуп на эмоции — лишь сухие факты и расположение дома на карте. Судя по фотографиям, дом расположен в довольно зеленом районе, в пешей доступности недавно открывшаяся ст.м. «Ковальская Слобода».
В Заводском районе Минска выставлена на продажу однокомнатная квартира общей площадью 31,4 кв.м. Площадь жилой комнаты — 16,8 кв.м, кухни — 7,1 кв.м. Квартира расположена на 5 этаже девятиэтажного дома 1976 года постройки.
Практически в самом начале объявления собственник уточняет, что это жилье, подготовленное под ремонт: «Переплачивать за чужой вкус не надо». Одни из преимуществ назван большой балкон — 5 кв.м.
В объявлении указано, что у этого дома «шикарное расположение». Если перейти через дорогу, то можно прогуляться по парку «Красная Слобода» или провести время на набережной реки Свислочь. Также в пешей доступности расположена «Чижовка-Арена».
В том же Заводском районе по ул. Жилуновича продается еще одна однокомнатная квартира общей площадью 29,69 кв.м. Площадь жилой комнаты — 16,18 кв.м.. кухни — 5,92 кв.м.
Жилье находится на 3 этаже пятиэтажного дома 1969 года постройки. В пешей доступности находится кинотеатр «Комсомолец», магазин «Евроопт», аптеки, отделение почты, банка, банкоматы, сады, школы. До ст.м. «Партизанская» нужно будет проехать 1 остановку на общественном транспорте.
Риэлтер, который продает этот объект недвижимости, перечисляет множество преимуществ такого вложения средств: «Кирпичные стены позволят легко сделать перепланировку, если это необходимо. Можно будет сделать квартиру-студию, объединив кухню с комнатой. А можно с комфортом жить и в такой, где большая комната 16,18м2, где много места и для мебели, и для проживания. Кухня почти 6 кв.м. может быть также очень удобной, если в ней грамотно расставить мебель».
«Идеальный вариант для Ваших инвестиций! В таком месте и в таком состоянии Вы всегда сможете сдать эту квартиру выгодно» — итоговый аргумент продавца.
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