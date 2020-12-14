Самое дешевое жилье в Минске. Подборка квартир в столице стоимостью до $40 тысяч

Если рассматривать варианты жилья в многоквартирных домах, то здесь цены начинаются от $34,9 тысяч.

В Партизанском районе Минска выставлена на продажу «однушка» общей площадью 21,1 кв.м. При этом площадь жилой комнаты составляет 11,79 кв.м., кухни — 4,56 кв.м.

Это жилье на первом этаже пятиэтажного жилого дома 1974 года постройки. Собственник уточняет, что капремонт в доме проводился в 2006 году.