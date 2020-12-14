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Проезд в поездах и электричках дорожает в Беларуси

14.12.2020 16:03 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 14 дек – Sputnik. Стоимость проезда на железнодорожном транспорте повышается в Беларуси, сообщили в Министерстве торговли и антимонопольного регулирования республики.

© Sputnik / Виктор Толочко
Проезд в общественном транспорте подорожал в Минске: что стоит знать

Соответствующее решение закреплено постановлением МАРТ, принятым 3 декабря текущего года и устанавливающим новые тарифы на перевозки пассажиров внутри страны.

"Тарифы на перевозки пассажиров железнодорожным транспортом общего пользования на городских линиях увеличены на 5 копеек, на региональных и межрегиональных линиях увеличатся в среднем на 5%, на перевозку багажа грузобагажа в среднем на 5% в сравнении с действующим уровнем", – сказали в министерстве.

Так, стоимость проезда на городских линиях из Минска в Фаниполь подорожает на 5 копеек, в Заславль – на 3 копейки, на обычных электричках в Пуховичи – на 7 копеек, в Койданово – на 5 копеек, поездах региональных линий бизнес-класса в Молодечно – на 27 копеек, в Оршу – на 41 копейку.

"Увеличение тарифов на перевозку пассажиров железнодорожным транспортом общего пользования в последний раз производилось в декабре 2019 году", – сообщили в МАРТ.

Там также уточнили, что тарифы пересматривались для поддержания окупаемости пассажирских перевозок на железной дороге. По информации МАРТ, сейчас население возмещает только 15% затрат железной дороги на перевозки, а из бюджета они не субсидируются.

Постановление вступит в силу через пять дней после официального опубликования: в понедельник 14 декабря оно поступило в НЦПИ, поэтому увеличения стоимости проезда можно ожидать уже к выходным.

 
Теги: Минск
 
 
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По информации МАРТ, сейчас население возмещает только 15% затрат железной дороги на перевозки, а из бюджета они не субсидируются.
 
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