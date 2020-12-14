Названы самые популярные мобильные аксессуары на AliExpress

Любимым товаром белорусов на AliExpress в 2020 году оставались смартфоны: именно на них они тратили больше всего денег (самой популярной моделью стал POCO X3). И, похоже, делали это с тем расчетом, чтобы использовать их возможности в полную силу: не случайно высоким спросом пользовались и различные аксессуары к мобильным устройствам: от внешних аккумуляторов и наушников до фитнес-браслетов и моноподов.

По итогам 11 месяцев 2020 года самым популярным у белорусов товаром в категории «Потребительская электроника» стали наушники. В денежном выражении на их долю пришлось 19,5% от общего объема продаж, а количество заказанных в нашу страну единиц составило более 163 тыс. штук. На втором месте — различные носимые устройства: преимущественно фитнес-браслеты и умные часы (13,7%), на третьем — внешние аккумуляторы (9,2%). На долю портативных колонок пришлось 2%, еще 1% составили продажи моноподов и штативов для смартфонов.

Выбирая внешние аккумуляторы, белорусы отдают предпочтение относительно недорогим и при этом функциональным моделям с емкостью в пределах 10-20 000 мАч стоимостью в пределах 25-70 рублей. Разница в цене зависит как от емкости, так и от функций устройства. Так, например, пауэрбанки с поддержкой быстрой зарядки стоят в среднем на 5 рублей дороже собственных аналогов со стандартной скоростью зарядки. Самой дорогой в списке оказалась модель ROMOSS Sense 8+ — емкостью 30000 мАч и с поддержкой быстрой 18-ваттной зарядки. А первое место в рейтинге белорусы отдали самому доступному из устройств: компактному внешнему аккумулятору на 10000 мАч KUULAA Powerbank10.

Внешние аккумуляторы большой емкости востребованы потому, что помогают поддерживать в рабочем состоянии не только сами смартфоны, но и другие аксессуары, которые носят с собой их владельцы. Подзарядка может понадобиться и беспроводным наушникам, и портативной акустической системе, и фитнес-браслету — а все эти устройства, если судить по статистике AliExpress, белорусы покупают очень активно.

Безусловным хитом в категории беспроводных гарнитур остается модель Haylou GT1 от Xiaomi с «умным» сенсорным управлением, которая сейчас продается со скидкой 62% и стоит 41 белорусский рубль. Далее в рейтинге расположились сразу несколько альтернативных вариантов этой модели от менее известных за пределами Китая брендов: на втором месте — VOULAO, на третьем — Bupuda, на четвертом — Damix.

Те, кто предпочитает слушать музыку или воспроизводить другой контент не через наушники, а через Bluetooth-колонки, выбирают на AliExpress такие модели, как 30-ваттная Hi-Res-система Anker Soundcore Motion+ за 230 белорусских рублей, более доступная колонка-долгожитель с временем автономной работы 24 часа Anker SoundCore 2 за 96 рублей или яркая и компактная MIFA A10, которую сейчас продают за 65 рублей.

Многие владельцы смартфонов предпочитают вести активный образ жизни и знать все о своем здоровье. Поэтому в числе самых популярных мобильных аксессуаров оказались и фитнес-браслеты. Лидер в этой категории остается неизменным с момента своего появления в продаже: речь идет о недавней новинке Xiaomi mi Band 5. Глобальную версию устройства в базовой комплектации на AliExpress можно купить по цене от 80 белорусских рублей. Предыдущая версия устройства — Xiaomi mi Band 4 — тоже не сдает позиций за счет более низкой стоимости (от 57 рублей) и не теряющих актуальности возможностей.

И, наконец, еще одной популярной у белорусов разновидностью аксессуаров к мобильным устройствам на AliExpress остаются различные варианты штативов и моноподов (например, Xiaomi Bluetooth Selfie Stick или удобная модель Roreta «3 в 1» с миниатюрным пультом дистанционного управления).