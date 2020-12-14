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Эксперты ЕС по ядерной безопасности проинспектируют БелАЭС в декабре
14.12.2020 17:19 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 14 дек – Sputnik. Представители Европейской группы регуляторов ядерной безопасности (ENSREG) и Еврокомиссии в декабре проведут оценку белорусской АЭС, отчет об этом может быть готов в начале 2021 года, сказала еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон на пресс-конференции.
"Сейчас эксперты ENSREG и ЕК оценивают имплементацию рекомендаций, выданных ENSREG еще в 2018 году", – сказала она, уточнив, что миссия стартует 14 декабря и должна завершиться 22 декабря.
© Photo : пресс-служба Госкорпорации "Росатом"
Ее участники, среди прочего, посетят первую белорусскую атомную станцию. Миссия экспертов "оценит информацию, предоставленную Беларусью", отметила Симсон.
"ENSREG опубликует свой отчет в начале 2021 года, но все будет зависеть от визита", – сказала она.
Белорусская АЭС – крупнейший российско-белорусский экономический проект, генподрядчиком ее строительства является "Атомстройэкспорт" (входит в "Росатом"). Станция с двумя реакторами ВВЭР-1200 суммарной установленной электрической мощностью 2400 МВт сооружается в Островце (Гродненская область). Для первой в стране АЭС выбран передовой российский проект поколения 3+, который полностью соответствует международным нормам и рекомендациям МАГАТЭ по безопасности.
Официальная церемония запуска БелАЭС в Островце
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Миссия стартует в понедельник, 14 декабря, и должна завершиться 22 декабря, отчет по ней ожидается в начале следующего года.
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