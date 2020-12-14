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К команде Латушко присоединился бывший чиновник из Совбеза Беларуси
15.12.2020 06:09 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
К команде Павла Латушко в Народном антикризисном управлении присоединился бывший чиновник из Совбеза Беларуси, экономист Евгений Бурый,
Отмечается, что Бурый работал в Министерстве по налогам и сборам Беларуси, а также в Госсекретариате Совета безопасности страны.
У Евгения Бурого два высших образования: экономическое и юридическое. Он окончил Белорусский государственный экономический университет, а также Академию управления. В Госсекретариате Совбеза он работал советником по вопросам экономической безопасности, членом и секретарем Межведомственной комиссии по безопасности в экономической сфере.
Бурый будет ответственным в НАУ за экономику и финансы. У него есть управленческий опыт работы в сфере высоких технологий: в частности, в разработке и продвижении финансовых IT-продуктов. Он изучал вопросы правового регулирования иностранных инвестиций, экспорта белорусской продукции в Россию, влияния проблем экологии на сдерживание экономического роста.
Евгений — автор плана НАУ по экономике и финансам по приближению и успешному прохождению переходного периода, сообщает телеграм-канал.
Напомним, Павел Латушко
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К команде Павла Латушко в Народном антикризисном управлении присоединился бывший чиновник из Совбеза Беларуси, экономист Евгений Бурый.
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