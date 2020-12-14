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Спекуляции вокруг БелАЭС идут вразрез с законами экономики - Минэнерго

15.12.2020 09:01 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 14 дек – Sputnik. Электроэнергия с БелАЭС необходима внешним рынкам, однако политические спекуляции вокруг станции идут против законов экономики и здравый смысл, об этом заявила в понедельник пресс-служба Минэнерго Беларуси.

Ранее главы стран Евросоюза поручили Еврокомиссии изучить меры по недопущении импорта электроэнергии с БелАЭС. В ответ на это профильное ведомство республики заявило, что такие заявления еврочиновников не всегда совпадают с позицией бизнеса, для которого ориентиром является конкурентоспособность электроэнергии из Беларуси.

© Photo : БелАЭС
Эксперты ЕС по ядерной безопасности проинспектируют БелАЭС в декабре

"Уверены, что она востребована на внешних рынках. Однако политические спекуляции вокруг БелАЭС перевешивают законы экономики и здравый смысл", - цитирует Минэнерго БелТА.

Ведомство с сожалением восприняло призыв ЕС искать пути блокировки поставок электричества с Островецкой АЭС. В министерстве уверены, что такое решение является сугубо политическим, принятым по инициативе Литвы, которая заявила о готовности сделать все возможное для бойкота БелАЭС.

"Вместо продуктивного диалога литовская сторона продолжает активно раздувать "угрозу" БелАЭС для Европы, намеренно продвигает антибелорусскую риторику на международных площадках", - отметили в ведомстве.

Там подчеркнули, что призывы такого рода не способствуют стабильности в Европе.

Белорусская АЭС – крупнейший российско-белорусский экономический проект, генподрядчиком ее строительства является "Атомстройэкспорт" (входит в "Росатом"). Станция с двумя реакторами ВВЭР-1200 суммарной установленной электрической мощностью 2400 МВт сооружается в Островце (Гродненская область). Для первой в стране АЭС выбран передовой российский проект поколения 3+, который полностью соответствует международным нормам и рекомендациям МАГАТЭ по безопасности.

Официальная церемония запуска БелАЭС в Островце состоялась 7 ноября. Первый блок БелАЭС планируется ввести в промышленную эксплуатацию в первом квартале 2021 года, второй – в 2022-м.

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Теги: Минск
 
 
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Ведомство с сожалением восприняло информацию о призыве ЕС в адрес Еврокомиссии искать пути блокировки энергии с БелАЭС.
 
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