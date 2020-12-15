В Минэнерго назвали политизированным призыв Евросовета блокировать поставки энергии с БелАЭС

Источник материала: Tut.by

Министерство энергетики Беларуси назвало политизированным призыв Европейского совета искать пути блокировки поставок электроэнергии с БелАЭС. Об этом сообщили в понедельник в пресс-службе ведомства, пишет ТАСС .



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

«Министерство энергетики с сожалением восприняло новость о призыве Европейского совета в адрес Европейской комиссии искать пути блокировки поставок электроэнергии с БелАЭС. Решение сугубо политизированное, принятое по инициативе Литвы, которая, как известно, заявила о своей готовности сделать все возможное для бойкота БелАЭС», — отметили в Минэнерго республики.

В Минске считают, что «вместо продуктивного диалога литовская сторона продолжает активно раздувать „угрозу“ БелАЭС для Европы, намеренно продвигает антибелорусскую риторику на международных площадках». В Минэнерго также добавили, что выводы состоявшегося заседания Европейского совета сделаны на основе «субъективной информации, представленной Литвой в заведомо негативном ключе». При этом в ведомстве подчеркнули, что позиция Беларуси по данному вопросу, как и результаты работы миссий ведущих авторитетных международных организаций в сфере атомной энергетики, которые посещали БелАЭС с проверками и положительно оценили предпринимаемые страной шаги по обеспечению безопасности атомной станции, учтены не были. «Это в очередной раз подчеркивает предвзятость европейских политиков по отношению к Беларуси. Такого рода призывы к ограничительным мерам не способствуют стабильности в Европе, создают дополнительные „точки напряжения“ в вопросах обеспечения радиационной и ядерной безопасности», — заявили в министерстве.

Там отметили, что громкие заявления чиновников не всегда совпадают с позицией бизнес-кругов, для которых главный ориентир — конкурентоспособность белорусской электроэнергии. «Уверены, что она востребована на внешних рынках. Однако политические спекуляции вокруг БелАЭС перевешивают законы экономики и здравый смысл», — подчеркнули в ведомстве.

Внутренние потребности

В Минэнерго республики считают важной экспортную составляющую проекта по строительству БелАЭС, но не определяющей. «Белорусская атомная электростанция строится прежде всего для белорусского потребителя. Электроэнергия с БелАЭС будет востребована на внутреннем рынке», — заявили в пресс-службе.

Там пояснили, что проект стратегически важен для укрепления энергонезависимости страны, так как позволит ежегодно замещать около 4,5 млрд куб. м импортируемого природного газа. С учетом ввода станции в стране определены перспективные направления электропотребления реальным сектором экономики и населением, приняты стимулирующие меры для развития электротранспорта, подключения жилого фонда к электроэнергии для нужд отопления и горячего водоснабжения, уточнили в Минэнерго.

Призыв Евросовета

Саммит глав государств и правительств Евросоюза 11 декабря в Брюсселе призвал «обеспечить безопасность» БелАЭС и разработать меры блокирования закупок странами сообщества электричества с «небезопасных АЭС» за пределами блока. Как заявила в понедельник на пресс-конференции в Брюсселе еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон, Еврокомиссия уже начала изучать, как можно на практике реализовать это требование.

По ее словам, «это решение действует не только в отношении БелАЭС, но и в отношении любых атомных электростанций, которые будут строиться в третьих странах у границ Евросоюза». Симсон сообщила, что эксперты Европейской группы регуляторов по ядерной безопасности (ENSREG) посетят БелАЭС с 14 по 22 декабря для анализа данных по безопасности станции, предоставленных Минском. По ее словам, предварительный анализ информации продолжится до 27 декабря, публикация отчета ENSREG намечена на начало 2021 года.

Строительство АЭС ведется по типовому российскому проекту нового поколения «три плюс» АЭС-2006. БелАЭС будет состоять из двух энергоблоков мощностью 1200 МВт каждый. Генподрядчиком выступает «Атомстройэкспорт» (входит в корпорацию «Росатом»). 3 ноября первый энергоблок БелАЭС был включен в объединенную энергосистему страны, а 7 ноября был выведен на мощность 400 МВт. Ввод в промышленную эксплуатацию планируется на первый квартал 2021 года.