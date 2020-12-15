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В Минэнерго назвали политизированным призыв Евросовета блокировать поставки энергии с БелАЭС
15.12.2020 06:09 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Министерство энергетики Беларуси назвало политизированным призыв Европейского совета искать пути блокировки поставок электроэнергии с БелАЭС. Об этом сообщили в понедельник в пресс-службе ведомства, пишет
«Министерство энергетики с сожалением восприняло новость о призыве Европейского совета в адрес Европейской комиссии искать пути блокировки поставок электроэнергии с БелАЭС. Решение сугубо политизированное, принятое по инициативе Литвы, которая, как известно, заявила о своей готовности сделать все возможное для бойкота БелАЭС», — отметили в Минэнерго республики.
В Минске считают, что «вместо продуктивного диалога литовская сторона продолжает активно раздувать „угрозу“ БелАЭС для Европы, намеренно продвигает антибелорусскую риторику на международных площадках». В Минэнерго также добавили, что выводы состоявшегося заседания Европейского совета сделаны на основе «субъективной информации, представленной Литвой в заведомо негативном ключе». При этом в ведомстве подчеркнули, что позиция Беларуси по данному вопросу, как и результаты работы миссий ведущих авторитетных международных организаций в сфере атомной энергетики, которые посещали БелАЭС с проверками и положительно оценили предпринимаемые страной шаги по обеспечению безопасности атомной станции, учтены не были. «Это в очередной раз подчеркивает предвзятость европейских политиков по отношению к Беларуси. Такого рода призывы к ограничительным мерам не способствуют стабильности в Европе, создают дополнительные „точки напряжения“ в вопросах обеспечения радиационной и ядерной безопасности», — заявили в министерстве.
Там отметили, что громкие заявления чиновников не всегда совпадают с позицией бизнес-кругов, для которых главный ориентир — конкурентоспособность белорусской электроэнергии. «Уверены, что она востребована на внешних рынках. Однако политические спекуляции вокруг БелАЭС перевешивают законы экономики и здравый смысл», — подчеркнули в ведомстве.
Внутренние потребности
В Минэнерго республики считают важной экспортную составляющую проекта по строительству БелАЭС, но не определяющей. «Белорусская атомная электростанция строится прежде всего для белорусского потребителя. Электроэнергия с БелАЭС будет востребована на внутреннем рынке», — заявили в пресс-службе.
Там пояснили, что проект стратегически важен для укрепления энергонезависимости страны, так как позволит ежегодно замещать около 4,5 млрд куб. м импортируемого природного газа. С учетом ввода станции в стране определены перспективные направления электропотребления реальным сектором экономики и населением, приняты стимулирующие меры для развития электротранспорта, подключения жилого фонда к электроэнергии для нужд отопления и горячего водоснабжения, уточнили в Минэнерго.
Призыв Евросовета
Саммит глав государств и правительств Евросоюза 11 декабря в Брюсселе призвал «обеспечить безопасность» БелАЭС и разработать меры блокирования закупок странами сообщества электричества с «небезопасных АЭС» за пределами блока. Как заявила в понедельник на пресс-конференции в Брюсселе еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон, Еврокомиссия уже начала изучать, как можно на практике реализовать это требование.
По ее словам, «это решение действует не только в отношении БелАЭС, но и в отношении любых атомных электростанций, которые будут строиться в третьих странах у границ Евросоюза». Симсон сообщила, что эксперты Европейской группы регуляторов по ядерной безопасности (ENSREG)
Строительство АЭС ведется по типовому российскому проекту нового поколения «три плюс» АЭС-2006. БелАЭС будет состоять из двух энергоблоков мощностью 1200 МВт каждый. Генподрядчиком выступает «Атомстройэкспорт» (входит в корпорацию «Росатом»). 3 ноября первый энергоблок БелАЭС был включен в объединенную энергосистему страны, а 7 ноября был выведен на мощность 400 МВт. Ввод в промышленную эксплуатацию планируется на первый квартал 2021 года.
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В Минэнерго Беларуси заявили, что в случае блокирования поставок электроэнергии с БелАЭС за рубеж она будет востребована на внутреннем рынке.
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